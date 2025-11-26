MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντίνος Τασούλας: Ο ΠτΔ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην 19χρονου στρατιώτη που σκοτώθηκε στη Ρόδο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τη θλίψη του για τον θάνατο ΕΠΟΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πληροφορήθηκε το τραγικό συμβάν με το ατύχημα των δύο στρατιωτικών στη Ρόδο και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος ΕΠΟΠ στρατιώτη. Εύχεται επίσης την ταχεία αποκατάσταση της υγείας του ΕΠΟΠ Επιλοχία, όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση από την Προεδρία.

Κωνσταντίνος Τασούλας

