ΚΚΕ: Στόχος της κυβέρνησης να συγκαλύψει τα πραγματικά λαϊκά προβλήματα

«Ο κ. Μητσοτάκης κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι η κυβέρνησή του και οι προπαγανδιστικοί της μηχανισμοί ήταν αυτοί που το προηγούμενο διάστημα, με διάφορες αφορμές, καλλιεργούσαν κλίμα αποπροσανατολισμού, εργαλειοποιώντας το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και συκοφαντώντας τη λαϊκή διαμαρτυρία, φτάνοντας στο σημείο να επαναφέρουν τον εμφυλιοπολεμικό διαχωρισμό περί “εθνικοφρόνων” και “μιασμάτων”» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για την εισήγηση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο και καταλήγει:

«Ο στόχος τους δεν είναι άλλος από το να συγκαλύψουν τα πραγματικά λαϊκά προβλήματα και την κυβερνητική πολιτική που τα οξύνει, όπως για παράδειγμα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ενσωμάτωση του οποίου στην ΑΑΔΕ, αποτελεί ομολογία ενοχής της κυβέρνησης για τα όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό, στο έδαφος της ΚΑΠ και σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών, οι οποίοι τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι και με “στάση πληρωμών”».