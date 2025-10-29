MENOY

ΚΚΕ: Η ΝΔ και τα άλλα κόμματα έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα γιατί καλλιέργησαν ψεύτικες ελπίδες για το ρόλο του Ισραήλ και των συμμάχων του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πυρά κατά τη ΝΔ εξαπολύει το ΚΚΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για τη στάση της στο θέμα της Γάζας και τονίζοντας πως η εκεχειρία ήταν εύθραυστη και προσωρινή.

«Η συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα, με διαταγή του εγκληματία Νετανάχιου και τη στήριξη των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ και ΕΕ, επιβεβαιώνει ότι η ήδη κουρελιασμένη εκεχειρία ήταν εύθραυστη και προσωρινή, όπως είχε προειδοποιήσει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα κόμματα έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα γιατί καλλιέργησαν ψεύτικες ελπίδες για το ρόλο του Ισραήλ και των συμμάχων του, στήριξαν το επικίνδυνο σχέδιο Τράμπ-Νετανιάχου που μετατρέπει τη Λωρίδα της Γάζας σε προτεκτοράτο», επισημαίνει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ και τονίζει καταλήγοντας:

«Τώρα ο ελληνικός λαός να δυναμώσει ακόμα περισσότερο την αλληλεγγύη του στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, απαιτώντας από την ελληνική κυβέρνηση να αφήσει τα προσχήματα και να αναγνωρίσει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, σύμφωνα με την απόφαση της Βουλής του 2015».

