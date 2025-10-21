MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Απαράδεκτη και καταδικαστέα πράξη η απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία του δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η ενέργεια των τουρκικών Αρχών να απαγορεύσουν την είσοδο στην Τουρκία του δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη, μέλους πολυμελούς αντιπροσωπείας της ΕΣΗΕΜΘ που επισκεπτόταν το Πατριαρχείο, και μάλιστα με τον χαρακτηρισμό του ως προσώπου “επικίνδυνου για τη χώρα”, είναι πράξη απαράδεκτη και καταδικαστέα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ και επισημαίνει στη συνέχεια:

«Η απαγόρευση εισόδου του Νίκου Ασλανίδη, με σημαντικό δημοσιογραφικό, συγγραφικό και κινηματογραφικό έργο για τη Γενοκτονία των Ποντίων και τους Αγνοούμενους της Κύπρου, πέρα από παραβίαση των κεκτημένων δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, αποτελεί μια ακόμη απόδειξη για το πόσο αβάσιμος είναι εφησυχασμός των “ήρεμων νερών” που καλλιεργεί η ελληνική κυβέρνηση».

«Οι ελληνικές Αρχές οφείλουν άμεσα να απαιτήσουν κάθε εξήγηση για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και φυσικά να λάβουν τα μέτρα για την αποφυγή αντίστοιχων στο μέλλον» τονίζει το ΚΚΕ καταλήγοντας στην ανακοίνωσή του.

ΚΚΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 λεπτά πριν

Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιζε κλαρίνο ενώ υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Φάμελλος από την Κομοτηνή: Η ελληνική περιφέρεια εκπέμπει SOS από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τη μεταποίηση

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Στο Ισραήλ έφτασε ο Βανς – Θα επισκεφτεί τις αμερικανικές δυνάμεις κοντά στη Γάζα, αύριο το ραντεβού με Νετανιάχου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μπούκαραν σε δύο σπίτια μέσα σε μία εβδομάδα – Δύο συλλήψεις για κλοπές με λεία 7.000 ευρώ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε μεθυσμένος οδηγός που προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και εγκατέλειψε το σημείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Περιστέρι: Ανιψιός υφυπουργού ο 25χρονος που παραδόθηκε για τη δολοφονία σε κλαμπ στο Μπουρνάζι