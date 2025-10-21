ΚΚΕ: Απαράδεκτη και καταδικαστέα πράξη η απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία του δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη

«Η ενέργεια των τουρκικών Αρχών να απαγορεύσουν την είσοδο στην Τουρκία του δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη, μέλους πολυμελούς αντιπροσωπείας της ΕΣΗΕΜΘ που επισκεπτόταν το Πατριαρχείο, και μάλιστα με τον χαρακτηρισμό του ως προσώπου “επικίνδυνου για τη χώρα”, είναι πράξη απαράδεκτη και καταδικαστέα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ και επισημαίνει στη συνέχεια:

«Η απαγόρευση εισόδου του Νίκου Ασλανίδη, με σημαντικό δημοσιογραφικό, συγγραφικό και κινηματογραφικό έργο για τη Γενοκτονία των Ποντίων και τους Αγνοούμενους της Κύπρου, πέρα από παραβίαση των κεκτημένων δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, αποτελεί μια ακόμη απόδειξη για το πόσο αβάσιμος είναι εφησυχασμός των “ήρεμων νερών” που καλλιεργεί η ελληνική κυβέρνηση».

«Οι ελληνικές Αρχές οφείλουν άμεσα να απαιτήσουν κάθε εξήγηση για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και φυσικά να λάβουν τα μέτρα για την αποφυγή αντίστοιχων στο μέλλον» τονίζει το ΚΚΕ καταλήγοντας στην ανακοίνωσή του.