Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Θα ακούω με σεβασμό, θα ηγούμαι με ακεραιότητα και θα υπηρετώ με σκοπό

Για τον «διαχρονικό δεσμό» της Ελλάδας και των ΗΠΑ, και την αποστολή της να υπηρετήσει ως πρέσβης με στόχο την διατήρηση των καλών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας, μίλησε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο X.

Στο βίντεο, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αποθέωσε την ελληνική ιστορία, κουλτούρα και ομορφιά, ενώ ανέφερε ότι «οι δύο χώρες μοιράζονται κάτι σπάνιο και ισχυρό: έχουν οικοδομηθεί πάνω στην ιδέα της δημοκρατίας».

Η ίδια μάλιστα αποθέωσε για ακόμα μία φορά την χώρα μας και την επιρροή που έχει στον κόσμο και στις ΗΠΑ καθώς όπως ανέφερε «Ο εθνικός μας χαρακτήρας έχει διαμορφωθεί από την ανεξίτηλη επίδραση της ελληνικής επιρροής στις τέχνες, την αρχιτεκτονική, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τον ακαδημαϊκό και στρατιωτικό χώρο».

What an honor to represent President Donald J. Trump and the American people in this country. Thank you Greece for the warm welcome! I’m here to work hard, to strengthen the friendship between our nations, and to help write the next great chapter of the 🇺🇸 🇬🇷 partnership. pic.twitter.com/sk6wcEXEl1 — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 19, 2025

Για τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ ανέφερε πως αυτές «βασίζονται στη δέσμευση για ελευθερία κα δικαιοσύνη καθώς και στην ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι συμβάλλουν στην διατήρηση των σχέσεων μας».

Ως πρέσβης η ίδια είναι έτοιμη να υπηρετήσει το έργο της όσο καλύτερα μπορεί καθώς «θα ακούει με σεβασμό, θα ηγείται με ακεραιότητα και θα υπηρετεί με σκοπό». Είναι έτοιμη όπως λέει να αντιμετωπίσει κάθε μεγάλη πρόκληση και να ενισχύσει τις σχέσεις των χωρών μας σε κάθε κλάδο.

Στο τέλος των δηλώσεων της ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για την θερμή υποδοχή και δήλωσε έτοιμη να δουλέψει σκληρά για να ενισχύσει την φιλία μεταξύ Ελλάδας και ΉΠΑ.

Το βίντεο συνόδεψε και η δήλωση της: «Τι τιμή να εκπροσωπώ τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αμερικανικό λαό σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ την Ελλάδα για τη θερμή υποδοχή! Είμαι εδώ για να εργαστώ σκληρά, να ενισχύσω τη φιλία μεταξύ των χωρών μας και να συμβάλω στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας των χωρών μας».