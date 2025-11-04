MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υποβάλω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Êùíóôáíôßíïò Áí. Ôáóïýëáò, áýñéï Ôñßôç 4 Íïåìâñßïõ óôéò 12:00, èá äå÷èåß äéáäï÷éêÜ ôéò íÝåò ÐñÝóâåéò ôïõ Âáóéëåßïõ ôçò Íïñâçãßáò Harriet E. Berg, ôïõ ÊáíáäÜ Sonya Thissen êáé ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ÁìåñéêÞò Kimberly Guilfoyle, ïé ïðïßåò èá áðïäþóïõí ôá äéáðéóôåõôÞñéÜ ôïõò.
|
THESTIVAL TEAM

«Ήταν μεγάλη τιμή να επιδώσω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα», τόνισε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον αρχηγό του ελληνικού κράτους, νωρίτερα την Τρίτη.

«Είναι βαθιά τιμή για μένα να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία και να είμαι η πρώτη γυναίκα Πρέσβης της χώρας μου στην Ελλάδα», πρόσθεσε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter) το βράδυ της Τρίτης, και τόνισε:

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Με θεωρούν τοξικό, αλλά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν τα περισσότερα από τα άρθρα του νομοσχεδίου μας

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Σουδάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιδρομή drone εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου

MEDIA NEWS 13 ώρες πριν

Τι τηλεθέαση σημείωσαν οι Ράδιο Αρβύλα στην πρεμιέρα τους;

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ χρίστηκε ιππότης από τον Βασιλιά Κάρολο – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

ΕΟ ΚΚΕ: Το “κρυφτούλι” των κοινών ευθυνών ΕΕ-κυβέρνησης για τον ΑΤΑΚ, αφήνει ξεκρέμαστους τους βιοπαλαιστές αγρότες και αποτελεί κίνδυνο για τις ενισχύσεις τους

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Χλωρίνη: Πώς να καθαρίζετε το σπίτι σας με ασφάλεια