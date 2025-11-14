Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο – Προς το παρόν η Τουρκία δεν παίρνει F-35

Για το πως αντιλαμβάνεται τις σχέσεις ΗΠΑ και Ελλάδας μίλησε η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρώτη της μεγάλη συνέντευξη μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μιλώντας στον ΑΝΤ1 εμφανίστηκε ενθουσιασμένη από την παρουσία της στην Ελλάδα λέγοντας χαρακτηριστικά πως «νοιώθω πως βρίσκομαι τρεις μήνες εδώ».

«Είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ με την οικογένειά μου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να φανταστώ τη θερμή υποδοχή που μου επιφύλαξαν οι άνθρωποι στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Είναι φανταστικά», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Αναφορικά με την συμμαχία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ελλάδα τόνισε πως οι δυο χώρες «έχουν εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και γεωπολιτικά το σημείο όπου βρίσκεται η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας, στρατιωτική, στους εξοπλισμούς, στην άμυνα, και τώρα έρχονται οι οικονομικές ευκαιρίες και το εμπόριο.

Όπως είπα, η Αμερική επέστρεψε, κι αυτό χάρη στον πρόεδρο Τραμπ. Και ο πρόεδρος Τραμπ με έστειλε εδώ, στην Ελλάδα. Με επέλεξε να έρθω στην Ελλάδα λόγω του τόσο σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η Ελλάδα στην περιοχή. Και αυτό που βλέπουμε, για το μέλλον της Ελλάδας και των ΗΠΑ, είναι η Ελλάδα να αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο».

«Απαγορεύεται από τη Γερουσία η πώληση των F-35 στην Τουρκία»

Για την Τουρκία η οποία συχνά αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας τόνισε ότι «Έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Είμαστε ανέκαθεν στενοί σύμμαχοι κι αυτό θα συνεχιστεί. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ με επέλεξε προσωπικά ως πρέσβη στην Ελλάδα λέει πολλά για το πώς νιώθει για την Ελλάδα και για το τι θέλουμε να επιτύχουμε από κοινού.

Η δική μου προτεραιότητα είναι η διμερής σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, η ενίσχυσή της, ώστε να γίνει κάτι στο οποίο να μπορούν να υπολογίζουν και οι δύο χώρες.

Για τα F-35 ξεκαθάρισε πως «αυτήν τη στιγμή, αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και από τη Γερουσία. Δεν γνωρίζουμε βεβαίως τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Όμως, προς το παρόν, δεν τίθεται καν συζήτηση λόγω της εν λόγω νομοθεσίας».

«Συμπαθώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι»

Για την εντύπωση που αποκόμισε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τόνισε πως «νομίζω ότι είχα ήδη τέσσερις συναντήσεις μαζί του. Τον είδα αρκετά, είχαμε πολλή δουλειά. Τον συμπαθώ πάρα πολύ. Και συμπαθώ πάρα πολύ τη σύζυγό του, τη Μαρέβα. Είναι υπέροχη. Πολύ καλοί άνθρωποι. Δουλεύουν σκληρά. Είναι έξυπνοι, ταλαντούχοι. Αγαπούν τη χώρα και έδειξαν άμεσο και ειλικρινές ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί μου για να

έχουμε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο κατά τη θητεία μου εδώ ως πρέσβη».

«Θέλω να έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα και να βγάλει λόγο στην Ακρόπολη»

«Όλοι θα το θέλαμε αυτό, έτσι δεν είναι; Να βγάλει λόγο στην Ακρόπολη. Ελπίζω να έρθει. Θα του το ζητήσω. Δουλεύει πολύ σκληρά, δεν σταματάει καθόλου. Είναι ανυπέρβλητος σε εργατικότητα και στην αγάπη για τη χώρα του. Θα θέλαμε πολύ να έρθει, όπως και άλλοι υπουργοί. Υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν. Θα είναι συναρπαστικό για τη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, θα είναι αποφασιστικής σημασίας στιγμές, θα δημιουργήσουμε νέες

αναμνήσεις, θα γράψουμε σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία. Πραγματικά ευελπιστώ να γίνει η θητεία μου η καλύτερη θητεία πρέσβη που έχει δει ποτέ η Ελλάδα», τόνισε χαρακτηριστικά ενώ εκτίμησε πως θα γίνει σύντομα.

«Την πρώτη μου εβδομάδα είχαμε ήδη δύο υπουργούς. Όχι και άσχημα! Και η πρώτη επίσκεψη Μπέργκαμ ήταν ιστορική. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που υπουργός εσωτερικών των ΗΠΑ επισκέφθηκε την Ελλάδα. Και μετά ξαναήρθε. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά για τη σπουδαιότητα της σχέσης, για το πόσα κάνουμε εδώ».

Για το ενδεχόμενο επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο είπε ότι «θα ήταν σημαντική μια τέτοια διμερής επίσκεψη. Θα ήταν καταπληκτικό ο κ. Μητσοτάκης να συναντήσει τον Πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο. Τον είχε συναντήσει πριν από λίγο καιρό. Υπάρχουν σημαντικά πράγματα προς συζήτηση. Ελπίζω να τον συνοδεύσω και εγώ».

Αναφερόμενη στη Γάζα και στην Ουκρανία επεσήμανε πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρόεδρος της ειρήνης.

Στενές σχέσεις με την ομογένεια

«Είναι συναρπαστικά όλα αυτά γιατί διατηρώ στενούς δεσμούς, με την ελληνοαμερικανική διασπορά εδώ και δεκαετίες. Είναι υπέροχο που βιώνω αυτό το ταξίδι μαζί τους. Και νιώθω ότι οι φίλοι μου και οι Ελληνοαμερικανοί στην πατρίδα είναι πολύ υπερήφανοι. Είναι πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι για αυτή τη σχέση, και για την παρουσία μου εδώ για την Ελλάδα. Ξέρουν ότι θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις και για τις δύο χώρες. Αυτό με κάνει να χαμογελάω. Ζήσαμε τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ, τις οποίες φιλοξενήσαμε μαζί. Έβλεπα λίγο πριν το βίντεο και με γεμίζει χαρά, γιατί ήταν πολύ δυνατή στιγμή».

Η προσωπική πορεία και οι 3.000.000 ακόλουθοι στα social media

Σε ερώτηση για την προσωπική της πορεία μέχρι σήμερα, τόνισε πως «είναι μια διαδρομή που έχει εξελιχθεί πολύ όμορφα. Ξεκίνησα ως εισαγγελέας, πάλευα για τη δικαιοσύνη, δίκαζα τις υποθέσεις μου, χωρίς σημειώσεις, έκανα τις τελικές αγορεύσεις και αναλάμβανα τα πάντα, από θανατικές ποινές, ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλικές επιθέσεις, ανθρωποκτονίες, μέχρι σημαντικές ποινικές υποθέσεις, συμμορίες, ναρκωτικά

«Από αυτό το σημείο η μετάβαση στην τηλεόραση ήταν πολύ εύκολη. Δίκασα την υπόθεση της επίθεσης από σκύλο η οποία δημιούργησε προηγούμενο, για φόνο με ενδεχόμενο δόλο στις ΗΠΑ. Δεν είχε ξαναγίνει. Πάντα ήμουν πρωτοπόρος. Αν κάτι δεν έχει ξαναγίνει, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να το κάνω εγώ πρώτη. Έτσι με μεγάλωσε ο πατέρας μου. Μετά προχώρησα στην τηλεόραση και δούλεψα για το CNN, το Fox News, το ABC, στη δικαστική τηλεόραση, με δική μου εκπομπή. Ήταν υπέροχο. Δέχτηκα έξι προτάσεις για την τηλεόραση μετά από αυτήν την υπόθεση, όπως και οι συνάδελφοί μου, και μετά ακολούθησε η πολιτική. Πάντα την αγαπούσα και ξεκίνησα από το Σαν Φρανσίσκο».

Για το γεγονός ότι έχει 3.000.000 ακόλουθους στα social media, απάντησε: «Δεν το βρίσκω κακό κάποιος να είναι αναγνωρίσιμος και με διασυνδέσεις στην κυβέρνηση, τον πρόεδρο, που είναι καλός μου φίλος. Θεωρώ ότι είναι ισχυρό εργαλείο για την Ελλάδα. Θεωρώ ότι οι Έλληνες το έχουν αγκαλιάσει πραγματικά. Αν μπορέσω να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου και τις ικανότητές μου για να βοηθήσω τις διμερείς σχέσεις, θα το κάνω μετά χαράς».

Η συμβουλή του πατέρα της

Όπως εκμυστηρεύτηκε ο πατέρας της ήταν αυτός που της έδωσε την καλύτερη συμβουλή: «Όταν έχασα τη μαμά μου, σε ηλικία 10 ετών, ο μπαμπάς μου, μού είπε: “Κίμπερλι, πρέπει να φανείς δυνατή. Έχεις ταλέντο, ικανότητες και δεν μπορεί να σου συμβεί τίποτα χειρότερο στη ζωή από την απώλεια της μαμάς σου. Να είσαι δυνατή, να αντέχεις”. Πάντα έλεγε: “Ό,τι κάνουν τα αγόρια, εσύ μπορείς να το κάνεις καλύτερα”. Τον πίστεψα. Ήταν ο μπαμπάς μου».

«Ο γιος μου είναι το φως της ζωής μου»

Για την προσωπική της ζωή και για τις παλιότερες σχέσεις της ανέφερε ότι έχει «πολύ καλή σχέση με τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ. Έχω μια καταπληκτική σχέση με τον Έρικ Βιλένσι, που είναι ο πατέρας του γιου μου, του Ρόναν. Είναι μια υπέροχη εμπειρία. Μετράμε 20 χρόνια φιλίας. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος για εμένα είναι ότι δεν εγκαταλείπω. Θα μείνω μαζί σου, θα είμαι πιστή. Θα είμαι πάντα εδώ, μπορείς να βασίζεσαι πάνω μου. Και είμαι υπερήφανη για αυτό».

«Ο Ρόναν, είναι αξιολάτρευτος. Είναι το φως της ζωής μου. Είναι 19 ετών. Τον έφερα μαζί μου. Δεν είχε επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα. Του αρέσει η χώρα. Του αρέσει το φαγητό, του αρέσουν οι άνθρωποι. Λέει ότι είναι φοβερά. Δεν ξέρω αν θα θέλει να γυρίσει πίσω στη Φλόριντα».

Όσο για το μήνυμα που στέλνει στον ελληνικό λαό είναι: «Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για την υποδοχή σας».