Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Φανταστική η πρώτη συνάντηση με Μητσοτάκη – Η Ελλάδα αποτελεί ζωτικό εταίρο των ΗΠΑ

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κάτι που επιβεβαίωσε και η ίδια με ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δυναμική των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, οι οποίες, όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, βρίσκονται «σε ιστορικά υψηλά», με προοπτική περαιτέρω εμβάθυνσης σε ενέργεια, επενδύσεις, ασφάλεια και περιφερειακή συνεργασία.

Όπως αναφέρει η Κίμπερ Γκιλφόιλ στην ανάρτησή της, «η Ελλάδα είναι μια χώρα που ηγείται με θάρρος και αυτοπεποίθηση και αποτελεί ζωτικό εταίρο των ΗΠΑ. Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τις δύο χώρες μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ:

Είχα μια φανταστική πρώτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα. Υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική επικεντρώνεται στα αποτελέσματα – στη δημιουργία συμμαχιών που ενισχύουν την ασφάλειά μας, διευρύνουν τις ευκαιρίες και προωθούν την ευημερία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ηγείται με θάρρος και αυτοπεποίθηση και αποτελεί ζωτικό εταίρο σε αυτή την προσπάθεια. Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τις δύο χώρες μας.