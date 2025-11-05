MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Φανταστική η πρώτη συνάντηση με Μητσοτάκη – Η Ελλάδα αποτελεί ζωτικό εταίρο των ΗΠΑ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κάτι που επιβεβαίωσε και η ίδια με ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δυναμική των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, οι οποίες, όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, βρίσκονται «σε ιστορικά υψηλά», με προοπτική περαιτέρω εμβάθυνσης σε ενέργεια, επενδύσεις, ασφάλεια και περιφερειακή συνεργασία.

Όπως αναφέρει η Κίμπερ Γκιλφόιλ στην ανάρτησή της, «η Ελλάδα είναι μια χώρα που ηγείται με θάρρος και αυτοπεποίθηση και αποτελεί ζωτικό εταίρο των ΗΠΑ. Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τις δύο χώρες μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ:

Είχα μια φανταστική πρώτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα. Υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική επικεντρώνεται στα αποτελέσματα – στη δημιουργία συμμαχιών που ενισχύουν την ασφάλειά μας, διευρύνουν τις ευκαιρίες και προωθούν την ευημερία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ηγείται με θάρρος και αυτοπεποίθηση και αποτελεί ζωτικό εταίρο σε αυτή την προσπάθεια. Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τις δύο χώρες μας.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Συνεχίζονται οι διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων – Νέα ειδοποιητήρια για ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Το θαύμα των μεταμοσχεύσεων – Πώς μια εκδήλωση για δότες μυελού οστών σε μπαρ στη Χαλκιδική έσωσε έναν Γάλλο ασθενή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Δύο συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

Υφυπουργός Εξωτερικών Μ. Βρετανίας για τα γλυπτά του Παρθενώνα: Αυτό αφορά το Βρετανικό Μουσείο και τους διαχειριστές του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Hellenic Championship: Στους προημιτελικούς ο Τζόκοβιτς μετά τη νίκη επί του Ταμπίλο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Το Ισραήλ παρέλαβε το πτώμα άλλου ενός νεκρού που είχε ταφεί από τη Χαμάς