Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ανάρτηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη και τη συνεργασία για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

THESTIVAL TEAM

Νέα ανάρτηση από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τις συνομιλίες με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τις ελληνοαμερικανικές επαφές με επίκεντρο τους τομείς της οικονομίας και της Ενέργειας, οι οποίες κορυφώθηκαν με την υπογραφή της κοινής Διακήρυξης Οικονομικής Ασφάλειας, την Παρασκευή (07.11.2025).

Στο νέο της μήνυμα μέσω Facebook, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον οποίο έγινε δεκτή στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και στις ελληνοαμερικανικές συνομιλίες στο πλαίσιο της Συνόδου P-TEC στο Ζάππειο, η οποία επισφράγισε τον κομβικό ενεργειακό ρόλο της χώρας μας στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

«Είχα την τιμή να καλωσορίσω στην Ελλάδα τον Υπουργό Ενέργειας Chris Wright, τον Υπουργό Εσωτερικών Doug Burgum και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Michael Rigas για το φετινό Συνέδριο P-TEC. Πραγματοποιήσαμε παραγωγική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συζητώντας ευκαιρίες διεύρυνσης της ενεργειακής συνεργασίας και κοινής οικονομικής ευημερίας. Υπό τον Πρόεδρο Donald Trump οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν ισχυρές και στρατηγικές συνεργασίες», καταλήγει στην ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Παρασκευή στο Ζάππειο Μέγαρο «σφραγίστηκε» η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Μία συμφωνία που καθιστά τη χώρα μας «κλειδί» στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Επιπλέον, Ελλάδα και ΗΠΑ υπέγραψαν και τη Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας, επίσης στον χώρο του Ζαππείου.

