Καρανίκας για Τσίπρα: Είναι ανερμάτιστος, το περιβάλλον του δεν τον συμβουλεύει καλά, η σημερινή Αριστερά είναι παρακμιακή

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, κατά τη διάρκεια της οποίας έριξε μεταξύ άλλων «καρφιά» κατά του Αλέξη Τσίπρα, παραχώρησε ο άλλοτε στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού, Νίκος Καρανίκας.

Μιλώντας στο One Channel ο κ. Καρανίκας έκανε ένα πρώτο σχόλιο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο που μαίνεται. «Δεν είμαι στη λογική των στρατοπέδων, είμαι στη λογική των αξιών», είπε αρχικά και σε άλλο σημείο πρόσθεσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση που του έγινε: «Εάν το Ιράν είχε ατομική βόμβα, δεν θα είχαμε πόλεμο. Η Αμερική δεν κάνει επίθεση σε καμία χώρα που έχει. Θα σας πω: εάν η Βόρεια Κορέα δεν είχε πυρηνικά, δεν θα ήταν αυτή που είναι. Θα είχαν κάνει ντου οι δυτικές δυνάμεις, η Αμερική ως επί το πλείστον, που προσπαθεί να επιβληθεί παντού, και θα είχε τελειώσει το ζήτημα».

Αργότερα ο Νίκος Καρανίκας κλήθηκε να σχολιάσει την αφίσα του ΚΚΕ για 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, απόσπασμα από πρόσφατη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και ένα βίντεο με δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στις οποίες ανέφερε πως «δεν σέβομαι και δεν τιμώ τους αγώνες της Αριστεράς».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, ο Νίκος Καρανίκας σημείωσε: «Ο άνθρωπος πλέον, δυστυχώς, το περιβάλλον του δεν τον συμβουλεύει καλά και είναι ανερμάτιστος. Δεν γίνεται να ξεκινάς την επιστροφή σου στο κέντρο μιλώντας για δημοκρατικό καπιταλισμό. Βλέποντας ότι το κέντρο θέλει σοβαρές και συγκροτημένες προτάσεις, τις οποίες δεν τις έχεις -γιατί για να τις έχεις πρέπει να τις βγάλει η οργάνωση της κοινωνίας και όχι ένα ινστιτούτο από αμοραλιστές ακαδημαϊκούς, κοινωνικά αναλφάβητους, που βρίσκονται ως ελίτ και βγάζουν απόψεις. Που τελικά τι έβγαλαν; Κάτι του καφενείου. Πήραν το ίντερνετ και είδαν τι λέει ο κόσμος. Λένε μείωση ΦΠΑ, λένε ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων, ΠΑΣΟΚ ’81, κομπλέ».

Και συμπλήρωσε: «Το κέντρο είναι με όσους αντιστάθηκαν στη γερμανική κατοχή. Εξ ου και κέντρο. Θα πάρει τα άκρα και θα τα φέρει λίγο πιο στη μέση για να υπάρχει μια ισορροπία. Η ισορροπία της λογικής, όχι η ισορροπία της ιδεολογίας».

«Ο Πλεύρης δεν τιμά τον Μητσοτάκη»

Όσον αφορά τον υπουργό Μετανάστευσης: «Έκανε λάθη στην ομιλία του. Μην ξεχνάμε ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 89 έκανε συγκυβέρνηση με το ΚΚΕ. Ο κ. Πλεύρης θαμπώθηκε. Δεν θέλω να λέω «τυφλώθηκε», γιατί έχω τυφλούς φίλους που μου λένε πόσο καλά διακρίνουν τα πράγματα. Ο κ. Πλεύρης μας μοίρασε τοξικότητα και εχθρότητα και δεν τιμά τον κ. Μητσοτάκη, επιμένω. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας φιλελεύθερος κεντρώος. Μπορεί να μην αρέσει, αλλά αυτός είναι. Δεν είναι κάποιος ακροδεξιός».

Για το ΚΚΕ

«Το ΚΚΕ δεν είναι ένα κόμμα της συγκυρίας. Είναι ένα κόμμα του σήμερα, ένα κόμμα-κάστρο που θέλει να διατηρήσει την ιστορία του. Δεν μπορεί να μας πει κάτι για το αύριο ξεκινώντας από το σήμερα, μπορεί όμως να μας πει κάτι για το σήμερα ξεκινώντας από χθες».

Για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Ερωτώμενος για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Το παρακολούθησα όσο μπορεί να το παρακολουθήσει ένας άνθρωπος που δεν είναι εκεί. Άκουσα ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά τίποτα δεν έχει ενδιαφέρον εάν δεν είναι αξιόπιστο. Είναι δυνατόν στην πρώτη σειρά να είναι όλη η χρεοκοπία της Ελλάδας, των προηγούμενων κυβερνήσεων, και να μην ξεστόμισαν μια μικρούλικη αυτοκριτική; Σαν μια γκοφρέτα τουλάχιστον, να γλυκαθούμε. Αυτό είναι άσχημο».

Και κατέληξε: «Το ΠΑΣΟΚ είναι σαν τη Νέα Δημοκρατία. Δημοκράτες. Τι εννοώ; Εξέλεξαν τον κ. Ανδρουλάκη. Δεν αρέσει σε κάποιους. Δεν θα κάτσουν να κάνουν πραξικόπημα. Θα περιμένουν να ηττηθεί», σχολίασε σε δηκτικό τόνο και συμπλήρωσε: «Η Αριστερά δεν κάνει έτσι, τουλάχιστον η σημερινή. Γι’ αυτό και είναι παρακμιακή. Στον ΣΥΡΙΖΑ έκαναν πραξικόπημα. Στη ΝΕΑΡ κάναμε το πρώτο συνέδριο, μίλησαν για λαϊκό μέτωπο και βγήκε η Κεντρική Επιτροπή, που είναι αποτέλεσμα φραξιών, και ακύρωσε την απόφαση και ανάγκασαν τον πρόεδρο να παραιτηθεί. Καλά έκανε ο κ. Χαρίτσης».

Δείτε το βίντεο