Κακλαμάνης από Αίγυπτο: Η προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί κοινή ευθύνη

Στον τομέα του Πολιτισμού αφιερώθηκε η δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διμερούς θεσμικής συνεργασίας.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων πραγματοποίησε εκτενή περιήγηση στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM), το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης ξεναγήθηκε στα εντυπωσιακά εκθέματα και ενημερώθηκε για τις τελευταίες τεχνολογίες συντήρησης και ανάδειξης της φαραωνικής κληρονομιάς, υπογραμμίζοντας την τεράστια σημασία του έργου για τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Βουλής επισκέφθηκε τον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο των Πυραμίδων της Γκίζας, σημειώνοντας ότι η προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί κοινή ευθύνη που ενισχύει τους δεσμούς φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, θέτοντας στέρεες βάσεις για μελλοντικές κοινές δράσεις.

