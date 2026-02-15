MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Καραμανλής για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Σπουδαία γυναίκα που γκρέμισε στερεότυπα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

« Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε σήμερα με συγκίνηση την πρώην -και πρώτη γυναίκα – πρόεδρο της βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών ‘Αννα Ψαρούδα Μπενάκη. Μια διακεκριμένη επιστήμονα, μια πολιτικό πρότυπο ήθους και προσφοράς, μια σπουδαία γυναίκα που γκρέμισε στερεότυπα και έγινε σύμβολο ισότητας στην πατρίδα μας» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής για την απώλεια της Αννας Ψαρούδα Μπενάκη, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στους οικείους της.

Σημειώνει ότι η πορεία της στον δημόσιο βίο και ειδικά στο κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σήμερα, δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα.

