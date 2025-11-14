Κ. Γκιλφόιλ: Προσδεθείτε, έρχονται πολλές νέες ελληνοαμερικανικές συνεργασίες – Προανήγγειλε επίσκεψη του Μ. Ρούμπιο

«Η Ελλάδα είναι από τους πιο σημαντικούς συμμάχους των ΗΠΑ», υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο συνέδριο «Greece Talks» του Travel.gr και του «Πρώτου Θέματος» ενώ κάλεσε: «Προσδεθείτε», προϊδεάζοντας για νέες επερχόμενες συμφωνίες και συνεργασίες, προαναγγέλλοντας την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας.

«Δεν είμαστε μόνο σύμμαχοι», ανέφερε. «Μια ισχυρή σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας είναι καλή όχι μόνο για τις δύο χώρες, αλλά και για τον κόσμο. Και στόχος μου σαν πρέσβης είναι να το προωθήσω».

«Η συνεργασία μας δεν περιορίζεται. Είναι οι δεσμοί των ανθρώπων που κάνουν τη συμμαχία αδιάρρηκτη. Έχουμε εκατομμύρια Αμερικανούς και Έλληνες που ταξιδεύουν και υποστηρίζουν την κουλτούρα μας. Διότι στην καρδιά της συμμαχίας μας βρίσκεται η κοινή πεποίθηση ότι η Δημοκρατία δεν είναι ιδέα του παρελθόντος αλλά η μηχανή του συλλογικού μας μέλλοντος», ανέφερε και πρόσθεσε ότι επιθυμεί να φέρει «κάτι σημαντικό» στον ελληνικό λαό που την έχει υποδεχθεί θερμά.

Αναφορικά με την ενεργειακή ατζέντα, η κ. Γκιλφόιλ δήλωσε πως έχει μια ευρεία ατζέντα, προανήγγειλε επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο και αναφέρθηκε στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη: «Είμαι ενθουσιασμένη να πάω εκεί… Είναι μεγάλη δέσμευση για μένα να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενέργεια. Και θα πρέπει να δούμε και τις υποδομές».

Για την πρόοδο των ελληνοαμερικανικών συμφωνιών ανέφερε: «Έχουμε αποτελέσματα. Δεν είναι συμβολικές συμφωνίες. Εστιάζουμε στα θέματα που είναι σημαντικά ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει κυριαρχία στην ενέργεια και να υπάρξουν διμερείς σχέσεις. Οπότε θα έλεγα δέστε τις ζώνες σας γιατί τώρα απογειωνόμαστε».

Αναφερόμενη στην COSCO και το λιμάνι του Πειραιά, απάντησε ότι την περίοδο της κινεζικής επένδυσης η Ελλάδα αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, προσθέτοντας: «Εξετάζω νέες ευκαιρίες για να συνεργαστούμε για το λιμάνι του Πειραιά περαιτέρω. Η Ελλάδα και η Ανατολική Μεσόγειος είναι πολύ σημαντική και έχω και τη στήριξη του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Εδώ και δέκα μήνες ετοιμάζουμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν θέματα, δεσμεύσεις, αμερικανικές εταιρείες».

Ερωτηθείσα για την πρώτη συνάντηση του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) υπογράμμισε: «Δεν ήταν κάτι που κάναμε άπαξ. Θα υπάρξει και στο επόμενο τρίμηνο, και στο επόμενο έτος. Στέλνει μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο πού εστιάζει την ενέργειά της η χώρα». Επισήμανε ότι υπάρχουν ενεργά πρότζεκτ «ενέργειας, εμπορίου, άμυνας», ενώ δήλωσε: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία με τους Έλληνες πλοιοκτήτες, εφοπλιστές. Θέλουμε να είμαστε εταίροι, να χτίσουμε, να ναυπηγήσουμε σκάφη και θα υπάρξει συνεργασία στην κατάρτιση, την εκπαίδευση».

Μιλώντας για το ενδεχόμενο επίσκεψης ανώτατων Αμερικανών αξιωματούχων, υπογράμμισε: «Είμαι εδώ, δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω καλύτερα… Θα έρθει ο υπουργός Ρούμπιο, θα έχουμε πολλές επισκέψεις και επαφές. Θα υπάρξει ισχυρή επίδειξη των σχέσεων στην Ελλάδα».

«Θα θέλαμε πολύ να έρθει εδώ ο πρόεδρος Τραμπ» είπε και πρόσθεσε πως θα της άρεσε η ιδέα να μιλήσει στην Ακρόπολη. «Νομίζω ότι είναι εμβληματικό. Ξέρω ότι ο λαός της Ελλάδας θα υποδεχόταν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών με απίστευτη θερμή υποδοχή, και ξέρω ότι θα ήταν ενθουσιασμένος να βρίσκεται εδώ».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ