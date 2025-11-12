“Ιθάκη”: Ο εκδοτικός οίκος του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα καταγγέλλει υποκλοπή ηλεκτρονικών αρχείων

Σε σοβαρή καταγγελία για υποκλοπή ηλεκτρονικών αρχείων του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη», προχώρησε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg, μέσω επίσημης ανακοίνωσής του.

Ο εκδοτικός οίκος αναφέρει ότι βρίσκεται «στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους», επισημαίνοντας πως «η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Gutenberg έχει ήδη προβεί σε νομικές ενέργειες για να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα από το βιβλίο, τα οποία –όπως υποστηρίζει– «προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων».

Η καταγγελία αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου στην ιστοσελίδα Documentonews.gr, τόσο την Τρίτη όσο και την Τετάρτη. Τα αποσπάσματα αφορούσαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το θέμα του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες και τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση Novartis.

Μάλιστα, για το δημοσίευμα που σχετίζεται με τη Novartis, αντέδρασε δημόσια και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, δηλώνοντας ότι, εφόσον οι πληροφορίες ευσταθούν, θα υπερασπιστεί «την αξιοπρέπειά του και την αλήθεια».

Ο εκδοτικός οίκος, στην ανακοίνωσή του, τονίζει πως «επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο» σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τη νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι πρόκειται για την πρώτη φορά στη μακρόχρονη πορεία του που προβαίνει σε τέτοιου είδους νομικές ενέργειες.

«Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Gutenberg.