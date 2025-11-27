Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ πήγε σε εκδήλωση με μαύρη see through τουαλέτα – “Είναι σε εκδήλωση ή σε κλαμπ;”

Η γκαρνταρόμπα της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν περνά ποτέ απαρατήρητη. Οι εμφανίσεις της, από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι της στην Αθήνα, είναι εντυπωσιακές και συχνά τολμηρές και τραβούν σταθερά τα βλέμματα.

Αυτή τη φορά η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση του Propeller με τίτλο «Thanksgiving 2025», πραγματοποιώντας ακόμα μία εντυπωσιακή εμφάνιση. H αμερικανίδα πρέσβης φόρεσε ένα μαύρο see through φόρεμα που αγκάλιαζε την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Ωστόσο, η αποκαλυπτική εμφάνισή της δίχασε τα social media, σύμφωνα με την Dailymail, με πολλούς να σχολιάζουν ότι θύμιζε περισσότερο «κάτι που θα φορούσε μια Kardashian» παρά μια γυναίκα του πολιτικού χώρου.

«Κατά τη γνώμη μου, το συγκεκριμένο outfit δεν είναι κατάλληλο για μια γυναίκα στη θέση της», ανέφερε ένα σχόλιο στο Instagram. «Με εκπλήσσει που ντύθηκε έτσι».

Πρέσβειρα με διάφανο φόρεμα;» έγραψε ένας άλλος χρήστης, ενώ ένας τρίτος πρόσθεσε: «Το φόρεμα είναι εντυπωσιακό, όπως και το σώμα της… αλλά για διαφορετικό χώρο».

Κάποιος άλλος σχολίασε: «Είναι σε επίσημη εκδήλωση ή σε κλαμπ;»