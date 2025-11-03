Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε την πρώτη γνωριμία με το προσωπικό της πρεσβείας – Δείτε φωτογραφίες
Με τα μέλη της του αμερικανικού διπλωματικού σώματος συναντήθηκε για πρώτη φορά η νέα πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Όπως σημειώνεται σε ανάρτηση της Αμερικανικής πρεσβείας στη χώρας μας:
«Η νεοαφιχθείσα Κίμπερλι Γκίλφοιλ συναντήθηκε σήμερα με την ομάδα της αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπου μοιράστηκε ότι η διαρκής δύναμη της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας πηγάζει από τη δέσμευση και την αφοσίωση του προσωπικού της Αποστολής.
Κάθε μέρα, αυτή η ομάδα υποστηρίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα των ΗΠΑ, προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, εμβαθύνει τους αμυντικούς μας δεσμούς και πολλά άλλα!».
Newly arrived @USAmbassadorGR Kimberly Guilfoyle met with the team at the U.S. Mission to Greece today, sharing that the enduring strength of U.S.-Greece relationship stems from the commitment and dedication of the Mission's staff. Every day, this team advocates for U.S. business… pic.twitter.com/wT4cuER7Ca— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) November 3, 2025