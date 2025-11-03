MENOY

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε την πρώτη γνωριμία με το προσωπικό της πρεσβείας – Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με τα μέλη της του αμερικανικού διπλωματικού σώματος συναντήθηκε για πρώτη φορά η νέα πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Όπως σημειώνεται σε ανάρτηση της Αμερικανικής πρεσβείας στη χώρας μας:

«Η νεοαφιχθείσα Κίμπερλι Γκίλφοιλ συναντήθηκε σήμερα με την ομάδα της αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπου μοιράστηκε ότι η διαρκής δύναμη της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας πηγάζει από τη δέσμευση και την αφοσίωση του προσωπικού της Αποστολής.

Κάθε μέρα, αυτή η ομάδα υποστηρίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα των ΗΠΑ, προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, εμβαθύνει τους αμυντικούς μας δεσμούς και πολλά άλλα!».

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

