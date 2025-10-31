MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Έλενα Ράπτη συναντήθηκε με τη Βουλευτή Κορινθίας Μαρία Ελένη Σούκουλη

|
THESTIVAL TEAM

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, συναντήθηκε με την Βουλευτή Κορινθίας, Μαρία Ελένη Σούκουλη, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις πολιτικές που υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προτεραιότητες του Υπουργείου στον τομέα της ισότητας και της στήριξης της οικογένειας, με έμφαση:

  • Στη συμφιλίωση επαγγελματικής & οικογενειακής ζωής, μέσω του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς.»
  • Στην πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.
  • Στην καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο.

Η Υφυπουργός επεσήμανε ότι ο συνεχής και ανοιχτός διάλογος με τα μέλη του Κοινοβουλίου αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών κοινωνικής συνοχής και ισότητας, πολιτικών που στηρίζουν τις γυναίκες, την οικογένεια και κάθε πολίτη που χρειάζεται συμπαράσταση και δίκαιες ευκαιρίες.

Όπως τόνισε η Έλενα Ράπτη: «Με συνεργασία, συντονισμό και κοινό όραμα, κάνουμε βήματα μπροστά για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών για όλους».

Έλενα Ράπτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Παπασταύρου: Αν δεν βρέξει, η Αττική είναι διασφαλισμένη για 4 χρόνια – Έχουμε χάσει το 50% του νερού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε κατάστημα στη Λεωφόρο Νίκης – Δείτε βίντεο και φωτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού τα ξημερώματα σε ψιλικατζίδικο

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Αλέξανδρος Ρήγας: Αν δεις βαθιά στον καθρέφτη δεν ξέρεις ποτέ τι θα αντικρίσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κ. Γκιουλέκας για Γ. Παπαδόπουλο: Ένα ιστορικό στέλεχος της ΝΔ έφυγε από κοντά μας

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Οικογένεια Ισραηλινού ομήρου τον κήδευσε για τρίτη φορά – “Καμία μητέρα δεν θα έπρεπε να σταθεί τρεις φορές μπροστά στον ανοιχτό τάφο του γιου της”