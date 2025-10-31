Η Έλενα Ράπτη συναντήθηκε με τη Βουλευτή Κορινθίας Μαρία Ελένη Σούκουλη

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, συναντήθηκε με την Βουλευτή Κορινθίας, Μαρία Ελένη Σούκουλη, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις πολιτικές που υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προτεραιότητες του Υπουργείου στον τομέα της ισότητας και της στήριξης της οικογένειας, με έμφαση:

Στη συμφιλίωση επαγγελματικής & οικογενειακής ζωής, μέσω του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς.»

Στην πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Στην καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο.

Η Υφυπουργός επεσήμανε ότι ο συνεχής και ανοιχτός διάλογος με τα μέλη του Κοινοβουλίου αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών κοινωνικής συνοχής και ισότητας, πολιτικών που στηρίζουν τις γυναίκες, την οικογένεια και κάθε πολίτη που χρειάζεται συμπαράσταση και δίκαιες ευκαιρίες.

Όπως τόνισε η Έλενα Ράπτη: «Με συνεργασία, συντονισμό και κοινό όραμα, κάνουμε βήματα μπροστά για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών για όλους».