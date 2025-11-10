Η Έλενα Ράπτη στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, παρευρέθηκε στον 42οΑυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών, δίνοντας με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση το σύνθημα της εκκίνησης στη διαδρομή των 1.200 μέτρων για μαθητές Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού, την πιο όμορφη εκκίνηση της ημέρας. Παιδιά με χαμόγελα, ενθουσιασμό και απίστευτη ενέργεια, που υπενθύμισαν τι σημαίνει αγάπη για τον αθλητισμό, πίστη στον εαυτό και δύναμη της προσπάθειας.

Όπως δήλωσε η Υφυπουργός: «Αυτές οι μικρές διαδρομές είναι οι μεγάλες νίκες της ζωής.Γιατί κάθε βήμα που κάνουν τα παιδιά μας προς τον αθλητισμό, είναι ένα βήμα προς ένα πιο υγιές, δημιουργικό και αισιόδοξο μέλλον.Συγχαρητήρια σε όλους τους μικρούς δρομείς και στους γονείς τους που τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν και να χαίρονται τη χαρά της συμμετοχής!»