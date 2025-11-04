Η Έλενα Ράπτη στην επετειακή καταληκτική ημερίδα του Ευρωπαϊκού έργου “MothersCan: Bringing Mothers Back to Work”
Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη απηύθυνε χαιρετισμό στην καταληκτική ημερίδα του ευρωπαϊκού έργου «MothersCan: Bringing Mothers Back to Work», που υλοποιείται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Φαιναρέτη στο πλαίσιο του Erasmus+.
Το εν λόγω έργο φωτίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέες μητέρες όταν επιστρέφουν στην εργασία και προτείνει λύσεις που στηρίζουν:
• την ισορροπία επαγγελματικής & οικογενειακής ζωής,
• την ισότητα των φύλων,
• την ενεργή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.
Όπως τόνισε η Υφυπουργός: «Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, συνεχίζουμε με συνέπεια να ενισχύουμε πολιτικές που στηρίζουν τη γονεϊκότητα και δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται και αγκαλιάζει τη μητρότητα. Η μητρότητα δεν είναι εμπόδιο είναι δύναμη, έμπνευση και δημιουργία».
