MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Έλενα Ράπτη στην επετειακή καταληκτική ημερίδα του Ευρωπαϊκού έργου “MothersCan: Bringing Mothers Back to Work”

|
THESTIVAL TEAM

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη απηύθυνε χαιρετισμό στην καταληκτική ημερίδα του ευρωπαϊκού έργου «MothersCan: Bringing Mothers Back to Work», που υλοποιείται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Φαιναρέτη στο πλαίσιο του Erasmus+.

Το εν λόγω έργο φωτίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέες μητέρες όταν επιστρέφουν στην εργασία και προτείνει λύσεις που στηρίζουν:

• την ισορροπία επαγγελματικής & οικογενειακής ζωής,
• την ισότητα των φύλων,
• την ενεργή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Όπως τόνισε η Υφυπουργός: «Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, συνεχίζουμε με συνέπεια να ενισχύουμε πολιτικές που στηρίζουν τη γονεϊκότητα και δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται και αγκαλιάζει τη μητρότητα. Η μητρότητα δεν είναι εμπόδιο είναι δύναμη, έμπνευση και δημιουργία».

Έλενα Ράπτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο ο 55χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 15χρονο επειδή τον ενοχλούσαν οι φωνές ανηλίκων που έπαιζαν

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Όρκες καταγράφηκαν να σκοτώνουν λευκούς καρχαρίες αναποδογυρίζοντάς τους για να αφαιρέσουν το συκώτι τους – Δείτε βίντεο

ΚΑΙΡΟΣ 21 ώρες πριν

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού με βροχές και καταιγίδες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Δίκη για το Predator – Σπίρτζης: Την ευθύνη για τις παρακολουθήσεις έχει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

“Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου” – Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα το forum στο δημαρχιακό μέγαρο με θέμα “προσαρμόζοντας τις πόλεις μας στην κλιματική αλλαγή”