Η Έλενα Ράπτη στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

THESTIVAL TEAM

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, παρέστη στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
Σε δήλωσή της, η Υφυπουργός ανέφερε:

«Είχα την τιμή να παρακολουθήσω τη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργούγια τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, μιας ημέρας υπερηφάνειας, συγκίνησης και εθνικής ενότητας.Η 28ηΟκτωβρίου μας υπενθυμίζει τη δύναμη του ελληνικού λαού να λέει “Όχι” σε κάθε μορφή υποταγής.Το “Όχι” του 1940 δεν ήταν μόνο μια ιστορική απάντηση σε έναν εισβολέα — ήταν ένα διαχρονικό μήνυμα πίστης στην ελευθερία, στην αξιοπρέπεια και στην πατρίδα. Από τη Θεσσαλονίκη, την καρδιά της Μακεδονίας, στέλνουμε σήμερα ένα μήνυμα ενότητας, αισιοδοξίας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Ζήτω η 28η Οκτωβρίου!Ζήτω η Ελλάδα!»

Έλενα Ράπτη

