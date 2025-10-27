Η Έλ. Ράπτη στην δοξολογία για τον εορτασμό του πολιούχου Αγ. Δημήτριου και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Έλενα Ράπτη, παρέστη στην επίσημη δοξολογία για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Δημήτριου και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.

Σε δήλωσή της, η Υφυπουργός ανέφερε: «Σήμερα η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον Πολιούχο και προστάτη της Άγιο Δημήτριο, και τιμά την απελευθέρωσή της. Μία ημέρα μνήμης, πίστης και υπερηφάνειας για όλους μας. Με σεβασμό και συγκίνηση συμμετείχα στην επίσημη δοξολογία, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, προσευχόμενη για τη Θεσσαλονίκη, τις οικογένειές μας και το μέλλον του τόπου μας.

Σε αυτή τη διπλή γιορτή ας κρατήσουμε μέσα μας το παράδειγμα του Αγίου, την αγάπη, τη θυσία, τη δύναμη της πίστης και ας τιμήσουμε όλους όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πόλης μας, με ενότητα, αξιοπρέπεια και ελπίδα για το αύριο.

Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα! Ο Άγιος Δημήτριος να ευλογεί την πόλη μας και να καθοδηγεί τα βήματά μας».