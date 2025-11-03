Η Έλ. Ράπτη εκπροσώπησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό της Ημέρας της Πολύτεκνης Οικογένειας
Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό της Ημέρας της Πολύτεκνης Οικογένειας, που διοργάνωσε η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
Με βαθιά εκτίμηση προς τις οικογένειες που αποτελούν πυλώνα της κοινωνίας, η Υφυπουργός συμμετείχε στην τελετή τιμής προς τους Αγίους Τερέντιο και Νεονίλλη και τα επτά παιδιά τους — σύμβολα θυσίας, πίστης, αγάπης και οικογενειακής συνοχής.
Σε δήλωσή της, η κα Ράπτη ανέφερε: «Η Πολιτεία στέκεται με συνέπεια δίπλα στις πολύτεκνες οικογένειες, ενισχύοντας έμπρακτα τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας, της δημογραφικής πολιτικής και της κοινωνικής συνοχής. Η δύναμη και η προσφορά τους αποτελούν θεμέλιο για το μέλλον της χώρας μας. Τιμή μου η συμμετοχή σε αυτή την ξεχωριστή ημέρα. Χρόνια πολλά σε όλες τις πολύτεκνες οικογένειες της Ελλάδας».
