“Γυναίκες Δυναμικές! Γυναίκες που ξεχωρίζουν!”: Συνάντηση της Ελ. Ράπτη με την Κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Με αφορμή την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, παρουσιάζει την πρωτοβουλία με τίτλο «Γυναίκες δυναμικές! Γυναίκες που ξεχωρίζουν!», αφιερωμένη σε γυναίκες που διακρίνονται σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς και αποτελούν πρότυπα έμπνευσης.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η Έλενα Ράπτη συναντά τη Σοφία Αναστασιάδου, Καθηγήτρια και Κοσμήτορα του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας — μια γυναίκα που συνδυάζει τη γνώση με τη διοίκηση και την ακαδημαϊκή αριστεία με τον διεθνή επιστημονικό αντίκτυπο.

Η διεθνής αναγνώριση της πορείας της, με την ένταξή της στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Πανεπιστημίου Stanford, επιβεβαιώνει τη σημασία της έρευνας, της καινοτομίας και της γυναικείας ηγεσίας στη σύγχρονη εποχή.

Μέσα από τη συζήτηση αναδεικνύονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον ακαδημαϊκό και επιστημονικό χώρο, οι προϋποθέσεις για την εξέλιξή τους, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της ισότητας και της ουσιαστικής συμμετοχής τους σε θέσεις ευθύνης.

Όπως ανέφερε η Έλενα Ράπτη: «Οι γυναίκες που ξεχωρίζουν δεν αποτελούν εξαίρεση — αποτελούν την απόδειξη των δυνατοτήτων που υπάρχουν όταν δίνονται ίσες ευκαιρίες. Με αυτή την πρωτοβουλία φωτίζουμε διαδρομές που εμπνέουν και ανοίγουν δρόμους για τις επόμενες γενιές».

Teaser link: https://www.instagram.com/p/DVVwR8tgMb-/

Full video link: https://www.instagram.com/p/DVWZZQliArI/