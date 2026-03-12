“Γυναίκες δυναμικές! Γυναίκες που ξεχωρίζουν!” – Η Έλενα Ράπτη με την Αργυρώ Καλημέρη, Υποσμηναγό Ιπτάμενη σε F-16

Σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και υψηλής ευθύνης χώρο, όπως η Πολεμική Αεροπορία, οι γυναίκες αποδεικνύουν καθημερινά ότι η αφοσίωση, η πειθαρχία και η επαγγελματική επάρκεια δεν έχουν φύλο.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γυναίκες δυναμικές! Γυναίκες που ξεχωρίζουν!», η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, συναντά την Αργυρώ Καλημέρη, Υποσμηναγό Ιπτάμενη σε μαχητικό αεροσκάφος F-16.

Με θάρρος, υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και αίσθημα ευθύνης, η Αργυρώ Καλημέρη υπηρετεί σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της Πολεμικής Αεροπορίας, συμβάλλοντας καθημερινά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στην ασφάλεια της χώρας.

Η Έλενα Ράπτη δήλωσε: «Οι γυναίκες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν παράδειγμα θάρρους, αφοσίωσης και επαγγελματισμού. Με την παρουσία τους αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες μπορούν να διακρίνονται και να πρωταγωνιστούν ακόμη και στους πιο απαιτητικούς ρόλους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόοδο και την ασφάλεια της κοινωνίας μας».