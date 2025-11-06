Γκιλφόιλ: Ιστορική στιγμή η συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες

«Ιστορική» χαρακτήρισε την υπογραφή της συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά τη σύντομη τοποθέτηση που έκανε στη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC).

Δίνοντας συγχαρητήρια σε όσους μετείχαν στη συμφωνία, η κυρία Γκιλφόιλ έκανε λόγο για ένα «παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε και όταν υπάρχει διμερής σχέση που προάγει την περιφερειακή σταθερότητα».

«Είμαι εδώ για να σας πω ότι η Αμερική επέστρεψε. Και τώρα, με τις εξορύξεις στο Ιόνιο, δείχνουμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν η Αμερική και η Ελλάδα συνεργάζονται από κοινού. Αυτό δεν αφορά μόνο την ενεργειακή κυριαρχία της Αμερικής, αλλά και την ενεργειακή κυριαρχία σε συνεργασία με τη σπουδαία Ελληνική Δημοκρατία», τόνισε.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ευχαρίστησε τους Αμερικανούς υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών, Κρις Ράιτ και Νταγκ Μπέργκμαν αντίστοιχα, αλλά και τον Έλληνα υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, αλλά και όλους όσοι κάθισαν στο τραπέζι για την υπογραφή της συμφωνίας. «Είναι οραματιστές, θα δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό ενεργειακό μέλλον που θα σταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για κάτι ουσιώδες, καθώς απαντά σε άλλα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα, γεγονός απολύτως κρίσιμο για την εθνική ασφάλεια.

«Είστε όλοι μάρτυρες αυτής της ιστορικής στιγμής, τη μοιραζόμαστε και την αγκαλιάζουμε», είπε. Μάλιστα, η κυρία Γκιλφόιλ προανήγγειλε και άλλες εντυπωσιακές ενέργειες. «Μόλις αρχίσαμε. Περιμένετε να δείτε», κατέληξε.