MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκιλφόιλ: Ιστορική στιγμή η συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Ιστορική» χαρακτήρισε την υπογραφή της συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά τη σύντομη τοποθέτηση που έκανε στη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC).

Δίνοντας συγχαρητήρια σε όσους μετείχαν στη συμφωνία, η κυρία Γκιλφόιλ έκανε λόγο για ένα «παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε και όταν υπάρχει διμερής σχέση που προάγει την περιφερειακή σταθερότητα».

«Είμαι εδώ για να σας πω ότι η Αμερική επέστρεψε. Και τώρα, με τις εξορύξεις στο Ιόνιο, δείχνουμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν η Αμερική και η Ελλάδα συνεργάζονται από κοινού. Αυτό δεν αφορά μόνο την ενεργειακή κυριαρχία της Αμερικής, αλλά και την ενεργειακή κυριαρχία σε συνεργασία με τη σπουδαία Ελληνική Δημοκρατία», τόνισε.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ευχαρίστησε τους Αμερικανούς υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών, Κρις Ράιτ και Νταγκ Μπέργκμαν αντίστοιχα, αλλά και τον Έλληνα υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, αλλά και όλους όσοι κάθισαν στο τραπέζι για την υπογραφή της συμφωνίας. «Είναι οραματιστές, θα δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό ενεργειακό μέλλον που θα σταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για κάτι ουσιώδες, καθώς απαντά σε άλλα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα, γεγονός απολύτως κρίσιμο για την εθνική ασφάλεια.

«Είστε όλοι μάρτυρες αυτής της ιστορικής στιγμής, τη μοιραζόμαστε και την αγκαλιάζουμε», είπε. Μάλιστα, η κυρία Γκιλφόιλ προανήγγειλε και άλλες εντυπωσιακές ενέργειες. «Μόλις αρχίσαμε. Περιμένετε να δείτε», κατέληξε.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 8 ώρες πριν

48ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Πανελλαδική κινητοποίηση των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

FIBA Europe Cup: Απέδρασε από το Κόσοβο ο ΠΑΟΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Άκης Σκέρτσος: Κάκιστος ή μάλλον ανύπαρκτος ο επικοινωνιακός και πολιτικός χειρισμός στα ΕΛΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Νέα συντριβή αεροσκάφους στις ΗΠΑ με 12 νεκρούς: Αποκολλήθηκε ο κινητήρας πριν την απογείωση, συγκλονιστικά βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ισπανία: Ο γενικός εισαγγελέας της Μαδρίτης δικάζεται για διαρροή πληροφοριών σε δημοσιογράφους

ΚΑΙΡΟΣ 7 ώρες πριν

Μαρουσάκης: Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας – Επικίνδυνες βροχές και μεγάλος όγκος νερού