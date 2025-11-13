Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο ενεργειακός κόμβος που θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και τα κινεζικά συμφέροντα

Την πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση παραχώρησε η νέα Αμερικανίδα πρέσβης στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης, μιλώντας με φόντο την Ακρόπολη, ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη θερμή υποδοχή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι νιώθει σαν να είναι τρεις μήνες στη χώρα μας και σαν να είναι στο σπίτι της.

«Καταφέραμε τόσα πολλά μέσα σε λίγες μέρες» τόνισε επίσης, αναφερόμενη στις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν πρόσφατα στο Ζάππειο, σημειώνοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση προσβλέπει στην εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών.

«Η Ελλάδα θα γίνει ενεργειακός κόμβος» υπογράμμισε, υπογραμμίζοντας ότι αυτός είναι ο λόγος που την επέλεξε ως πρέσβη στη χώρα μας ο Ντόναλντ Τραμπ. «Θέλουμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο ενεργειακός κόμβος που θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και τα κινεζικά συμφέροντα. Αυτό που ψάχνουμε είναι η ενεργειακή ανεξαρτησία, που θα βοηθήσει στην εθνική άμυνα και την εθνική ασφάλεια» συμπλήρωσε.

«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες να συνεργαστούν οι ΗΠΑ με την Ελλάδα. Στον ενεργειακό τομέα, στο εμπόριο, όπως είδαμε πρόσφατα με το Συνέδριο P-TEC, με πλήθος συμφωνιών και Μνημονίων Συνεργασίας που υπογράφηκαν. Υπογράψαμε τόσες συμφωνίες για την ενέργεια. Για τον Κάθετο Διάδρομο, με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και το ότι οι ΗΠΑ θα είναι προμηθευτής του. Υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός. Ο πρωθυπουργός είναι πολύ ενθουσιασμένος με τη σχέση και όσα έχουμε επιτύχει. Οι υπουργοί με τους οποίους συνεργάζομαι και γνώρισα μήνες πριν έρθω, καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικότατα αποτελέσματα που εξέπληξαν πάρα πολλούς. Γιατί καταφέραμε τόσα πολλά, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες» σημείωσε.

Επικαλούμενη την αμερικανική νομοθεσία, τόνισε ότι αυτήν την στιγμή δεν μπορεί να προχωρήσει η πώληση των F-35 στην Τουρκία, είπε όμως ότι δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η γυναίκα του δουλεύουν σκληρά, είναι έξυπνοι, ταλαντούχοι κι αγαπούν τη χώρα»

Αναφορικά με τις πρώτες εντυπώσεις της για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η Αμερικανίδα πρέσβης σημείωσε: «Νομίζω ότι είχα ήδη τέσσερις συναντήσεις μαζί του. Τον είδα αρκετά, είχαμε πολλή δουλειά. Τον συμπαθώ πάρα πολύ. Και συμπαθώ πάρα πολύ τη σύζυγό του, τη Μαρέβα. Είναι υπέροχη. Πολύ καλοί άνθρωποι. Δουλεύουν σκληρά. Είναι έξυπνοι, ταλαντούχοι. Αγαπούν τη χώρα και έδειξαν άμεσο και ειλικρινές ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί μου, για να έχουμε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο κατά τη θητεία μου εδώ ως πρέσβη».

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να έρθει στη χώρα μας ο Ντόναλντ Τραμπ και να βγάλει λίγο στην Ακρόπολη. «Όλοι θα το θέλαμε αυτό, έτσι δεν είναι;» ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Θα του το ζητήσω».

Η προσωπική της διαδρομή και οι 3.000.000 ακόλουθοι στα social media

Ερωτηθείσα για την προσωπική της πορεία μέχρι σήμερα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τόνισε πως «είναι μια διαδρομή που έχει εξελιχθεί πολύ όμορφα. Ξεκίνησα ως εισαγγελέας, πάλευα για τη δικαιοσύνη, δίκαζα τις υποθέσεις μου, χωρίς σημειώσεις, έκανα τις τελικές αγορεύσεις και αναλάμβανα τα πάντα, από θανατικές ποινές, ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλικές επιθέσεις, ανθρωποκτονίες, μέχρι σημαντικές ποινικές υποθέσεις, συμμορίες, ναρκωτικά»

«Από αυτό το σημείο» συνέχισε όπως αναφέρει το protothema.gr, «η μετάβαση στην τηλεόραση ήταν πολύ εύκολη. Δίκασα την υπόθεση της επίθεσης από σκύλο η οποία δημιούργησε προηγούμενο, για φόνο με ενδεχόμενο δόλο στις ΗΠΑ. Δεν είχε ξαναγίνει. Πάντα ήμουν πρωτοπόρος. Αν κάτι δεν έχει ξαναγίνει, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να το κάνω εγώ πρώτη. Έτσι με μεγάλωσε ο πατέρας μου. Μετά προχώρησα στην τηλεόραση και δούλεψα για το CNN, το Fox News, το ABC, στη δικαστική τηλεόραση, με δική μου εκπομπή. Ήταν υπέροχο. Δέχτηκα έξι προτάσεις για την τηλεόραση μετά από αυτήν την υπόθεση, όπως και οι συνάδελφοί μου, και μετά ακολούθησε η πολιτική. Πάντα την αγαπούσα και ξεκίνησα από το Σαν Φρανσίσκο».

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι έχει 3.000.000 ακόλουθους στα social media, απάντησε: «Δεν το βρίσκω κακό κάποιος να είναι αναγνωρίσιμος και με διασυνδέσεις στην κυβέρνηση, τον πρόεδρο, που είναι καλός μου φίλος. Θεωρώ ότι είναι ισχυρό εργαλείο για την Ελλάδα. Θεωρώ ότι οι Έλληνες το έχουν αγκαλιάσει πραγματικά. Αν μπορέσω να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου και τις ικανότητές μου για να βοηθήσω τις διμερείς σχέσεις, θα το κάνω μετά χαράς».

Η συμβουλή του πατέρα της

Όσο για την καλύτερη συμβουλή που της έδωσαν ποτέ, τόνισε ότι αυτή προέρχεται από τον πατέρα της: «Όταν έχασα τη μαμά μου, σε ηλικία 10 ετών, ο μπαμπάς μου, μού είπε: “Κίμπερλι, πρέπει να φανείς δυνατή. Έχεις ταλέντο, ικανότητες και δεν μπορεί να σου συμβεί τίποτα χειρότερο στη ζωή από την απώλεια της μαμάς σου. Να είσαι δυνατή, να αντέχεις”. Πάντα έλεγε: “Ό,τι κάνουν τα αγόρια, εσύ μπορείς να το κάνεις καλύτερα”. Τον πίστεψα. Ήταν ο μπαμπάς μου».

Το μήνυμα στις γυναίκες

«Αν μπορώ εγώ, τότε μπορούν όλες οι γυναίκες» απάντησε σε ερώτηση για το γεγονός ότι είναι η πρώτη γυναίκα πρέσβης στην Ελλάδα. «Το πιστεύω αυτό. Αν πιστεύεις στον εαυτό σου, δουλεύεις σκληρά, προσπαθείς, αφιερώνεις χρόνο, όλα είναι δυνατά. Πραγματικά το πιστεύω. Ενθαρρύνω τις γυναίκες να παλεύουν για όσα πιστεύουν. Να χαράσσουν νέους δρόμους. Μην φοβάστε να ρισκάρετε, να πιστέψετε στον εαυτό σας, να μάθετε κάτι καινούργιο. Δοκιμάστε κάτι καινούργιο. Αλλάξτε δουλειά».

Η προσωπική της ζωή

Σε ερώτηση για την προσωπική της ζωή και τις σχέσεις της στο παρελθόν, δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι έχει «πολύ καλή σχέση με τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ. Έχω μια καταπληκτική σχέση με τον Έρικ Βιλένσι, που είναι ο πατέρας του γιου μου, του Ρόναν. Είναι μια υπέροχη εμπειρία. Μετράμε 20 χρόνια φιλίας. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος για εμένα είναι ότι δεν εγκαταλείπω. Θα μείνω μαζί σου, θα είμαι πιστή. Θα είμαι πάντα εδώ, μπορείς να βασίζεσαι πάνω μου. Και είμαι υπερήφανη για αυτό».