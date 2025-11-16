Γκίλφοϊλ για τη συμφωνία Αθήνας-Κιέβου: “Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια”

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό» επισημαίνει σε ανάρτησή της η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά τη συμφωνία Αθήνας-Κιέβου που υπεγράφη με την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα.

«Είχα την τιμή να παρακολουθήσω σήμερα στην Αθήνα την ιστορική υπογραφή της πρόθεσης συνεργασίας μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ της ελληνικής εταιρείας παροχής ενέργειας ΔΕΠΑ και της Aktor, και της ουκρανικής NAFTOGAZ», τόνισε η κυρία Γκίλφοϊλ.

«Αυτό το επίτευγμα βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους μας δημιουργώντας τις τόσο αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις στην ρωσική ενέργεια», καταλήγει στην ανάρτησή της.