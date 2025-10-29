Γκίλφοϊλ για 28η Οκτωβρίου: “Τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα”

Ανάρτηση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έκανε η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ η οποία θα φτάσει στην Αθήνα για να αναλάβει τα καθήκοντά της την Παρασκευή (31/10).

Στην ανάρτησή της στο Instagram συνόδευσε το μήνυμα με βίντεο που περιλάμβανε στιγμιότυπα από τις παρελάσεις σε όλη την Ελλάδα. «Σήμερα τιμούμε το ακατάβλητο ελληνικό φρόνημα και τον αδιάρρηκτο δεσμό που ενώνει τα δύο μεγάλα έθνη μας», ανέφερε.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Η Ημέρα του ΟΧΙ αποτελεί μια διαχρονική υπενθύμιση ότι η ελευθερία κερδίζεται με θάρρος, όχι με άνεση. Όταν η Ελλάδα είπε “ΟΧΙ” στην τυραννία, είπε “ΝΑΙ” στην πίστη, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Σήμερα, τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα και τον αδιάσπαστο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας».