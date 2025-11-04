MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκιλφόιλ: Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους για την προώθηση της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, επέδωσε σήμερα τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, δηλώνοντας ότι είναι «βαθιά τιμή» να υπηρετεί ως η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη χώρα.

Όπως υπογράμμισε, ανυπομονεί να συνεργαστεί με τους Έλληνες συμμάχους για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, εκπροσωπώντας υπερήφανα τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτικά η δήλωσή της: «Ήταν μεγάλη τιμή να επιδώσω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα. Είναι βαθιά τιμή για μένα να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία και να είμαι η πρώτη γυναίκα Πρέσβης της χώρας μου στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

