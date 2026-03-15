Γιώργος Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ μεγαλούργησε όταν μπόρεσε και εξέφρασε την αλλαγή

Το δικό του μήνυμα μετά την ψήφο του στις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του κόμματος, Γιώργος Παπανδρέου.

Όπως τόνισε αρχικά ο Γιώργος Παπανδρέου για τις εκλογές συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ, «αυτή η διαδικασία δεν είναι απλώς μια εκλογική διαδικασία· είναι η καρδιά της δημοκρατίας. Μέσα από τη σύνθεση και μέσα από τον διάλογο, παρουσιάζουμε ξανά το αίτημα του ελληνικού λαού για μια μεγάλη, νέα αλλαγή.

Και το ΠΑΣΟΚ, όταν μπόρεσε να εκφράσει και όταν εκφράζει αυτό το αίτημα, κάθε φορά μεγαλούργησε.

Είναι το αίτημα του ελληνικού λαού για κοινωνική δικαιοσύνη, βλέποντας την κοινωνία να υποφέρει από την ανισότητα και από τη διασπάθιση δημόσιων πόρων, που καταλήγουν σε πέντε μεγάλους ολιγάρχες της χώρας και, πελατειακά, στους ημέτερους».

Όπως ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός «είναι το αίτημα για ένα κράτος, για ένα κοινωνικό κράτος, για ένα δίκαιο κράτος, κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Είναι επίσης το αίτημα για δημοκρατική συμμετοχή και ουσιαστική διαβούλευση, που κι αυτές έχουν χαθεί.

Αλλά είναι και το αίτημα για μια χώρα που δεν θα είναι εξάρτημα των γεωπολιτικών παιχνιδιών, αλλά φάρος, όπως πάντα πίστευε το ΠΑΣΟΚ και όπως πάλεψε από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου και σε κάθε κυβέρνηση, για την ειρήνη.

Για την ειρήνη που είναι τόσο σημαντική αυτή τη στιγμή για την περιοχή μας και για ολόκληρο τον κόσμο. Σε μια εποχή κατά την οποία η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει, όπως το έχει καταφέρει πολλές φορές στο παρελθόν, έναν πρωτοπόρο ρόλο: να είναι πρωτοπόρα στη διεκδίκηση μιας περιφερειακής συνεργασίας και μιας παγκόσμιας προσπάθειας για τον περιορισμό των οπλικών συστημάτων, καθώς και των πυρηνικών εξοπλισμών.

Αυτά είναι τα αιτήματα του ελληνικού λαού. Για αυτά παλεύουμε και, ενόψει του συνεδρίου μας, κάνουμε κάθε προσπάθεια να αναδείξουμε αυτές τις θέσεις, ακριβώς γιατί σήμερα υπάρχει αυτό το μεγάλο αίτημα για μια διαφορετική Ελλάδα».