MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Κώτσηρας: Η υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup τιμά την Ελλάδα και ενισχύει το κοινό ευρωπαϊκό όραμα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η υποψηφιότητα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για την προεδρία του Eurogroup, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα και ισχυρή αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας βρίσκεται πλέον σταθερά στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχοντας με αυξανόμενο κύρος και ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση κρίσιμων αποφάσεων για το ευρωπαϊκό μέλλον.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με την εμπειρία και το στρατηγικό του όραμα, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια για οικονομική σταθερότητα, ανάπτυξη, ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που θα καθορίσουν τη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στην υποψηφιότητά του. Είναι προς όφελος της πατρίδας μας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Μαρίνα Σάττι: “Χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων” – Η νέα ανακοίνωση για την υγεία της τραγουδίστριας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Επίσημη ομολογία επιβράδυνσης της οικονομίας πίσω από το κυβερνητικό success story

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι πολύ δύσκολα – Η μητέρα μου τραβάει το μεγάλο ζόρι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται από σήμερα τους Διεθνείς Αγώνες GoalBall “EGCA European Cup 2025” – Το πρόγραμμα

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Στάθης Σχίζας για Ιωάννα Τούνη: Εύχομαι να φάνε 100 χρόνια φυλακή οι κατηγορούμενοι για το revenge porn

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Σήμερα η Black Friday με εκπτώσεις στα καταστήματα – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές