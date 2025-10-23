Γιώργος Αυτιάς σε Κομισιόν: “Στηρίξτε ισότιμα τα σύνορα της Ελλάδας όπως και των βόρειων χωρών, λόγω απειλών από την Τουρκία”

«Η Ευρώπη δεν απειλείται μόνο από τη Ρωσία, αλλά και από την Τουρκία εξαιτίας των συνεχών προκλήσεών της κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας». Αυτό τόνισε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα της ισότιμης οικονομικής στήριξης των συνόρων της Ελλάδας, όπως με αυτά των χωρών της Βόρειας Ευρώπης.

Υποστήριξε επίσης ότι κάθε χρόνο ο ελληνικός λαός δαπανά τεράστια ποσά για να προασπίσει την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Η πλήρης ομιλία είναι η εξής:

Κ. Επίτροπε, φιλέλληνα κύριε Επίτροπε. K. Halicki, πέρυσι στην Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή, ευστόχως θέσατε το θέμα της κάλυψης των Ευρωπαϊκών συνόρων από το Βορρά έως το Νότο. Γνωρίζετε κ. Serafin, Επίτροπε του Προϋπολογισμού, ότι η Ελλάδα απειλείται ευθέως από την Τουρκία. Είναι απίστευτο. Τη Δευτέρα οι Τούρκοι ζητάνε τη Λέσβο, την Τρίτη ζητάνε τη Χίο, την Τετάρτη ζητάνε τη Σάμο, την Πέμπτη την Κω, το Σάββατο τη Ρόδο και το Σαββατοκύριακο το μισό Αιγαίο. Άρα λοιπόν ετέθη από πλευράς Ελλάδος η ισότιμη οικονομική κάλυψη των Βορείων και των Νοτίων συνόρων.

Και τα Ελληνικά σύνορα είναι και Ευρωπαϊκά σύνορα. Να ξέρετε ότι η πατρίδα μου, χωρίς ελλείμματα και με θυσία του ελληνικού λαού, δίνει 5 δις κάθε χρόνο για αμυντικές δαπάνες, όχι για να επιτεθεί αλλά για να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα. Η Ευρώπη αγαπητέ κ. Επίτροπε Serafin και κ. Halicki δεν απειλείται μόνο από τη Ρωσία, απειλείται και από την Τουρκία και αυτόν τον κίνδυνο τον έχουμε κάθε μέρα μπροστά μας. Σας ευχαριστώ θερμά.