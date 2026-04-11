Γιάννης Λοβέρδος από τα Ιεροσόλυμα: Απόψε το βράδυ όλοι θα κάνουμε Ανάσταση με το Άγιο Φως – Είμαι πολύ συγκινημένος

Στο ERTNews μίλησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, από τον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, όπου βρίσκεται η ελληνική αποστολή για το Άγιο Φως.

Μιλώντας στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης, ο υφυπουργός εξωτερικών ανέφερε πως: «Υπήρξαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας για να φτάσει κάποιος μέχρι εδώ. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που βρισκόμαστε στον ελληνικό εξώστη. Εδώ πάνω μόνο Έλληνες έχουν δικαίωμα να ανεβαίνουν και είναι πολύ μεγάλη τιμή. Είναι ακριβώς απέναντι από τον Πανάγιο Τάφο, όπου σε λίγη ώρα από τώρα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’ θα εισέλθει και εκεί που θα ανάψει από το Άγιο Πνεύμα το Άγιο Φως. Το Άγιο Φως της Ανάστασης του Κυρίου!».

«Είναι μία πολύ συγκινητική στιγμή για όλους εμάς. Ιδίως για εμάς στο Υπουργείο Εξωτερικών που εργαστήκαμε νυχθημερόν. Εδώ, η τελετή αυτή η οποία θα ολοκληρωθεί σε περίπου μισή ώρα από τώρα, θα είναι μία σημαντική στιγμή για την Ορθοδοξία και την Χριστιανοσύνη.

Ελπίζω ότι σύντομα, περί τις έξι και μισή μου λένε τώρα ότι θα τα καταφέρουμε, να βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» των Αθηνών, απ’ όπου μετά την επίσημη υποδοχή του Αγίου Φωτός, θα μπορέσουμε μέσω ειδικών πτήσεων, να φτάσει σε κάθε γωνία της Ελλάδος», είπε στη συνέχεια ο κ. Λοβέρδος.

«Απόψε το βράδυ όλοι θα κάνουμε Ανάσταση με το Άγιο Φως. Δεσμευτήκαμε ότι θα το φέρουμε και θα το φέρουμε», τόνισε στις δηλώσεις του ο υφυπουργός Εξωτερικών.