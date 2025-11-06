Γεωργιάδης: Δεν αντιλαμβάνομαι να υπάρχει κανένα πρόβλημα στις σχέσεις Χατζηδάκη – Πιερρακάκη

Για τα ΕΛΤΑ, το κλίμα στο εσωτερικό της κυβέρνησης, την κατάσταση στο ΕΣΥ, την Μαρία Καρυστιανού αλλά και το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Αναφορικά με την απεργία των νοσοκομειακών γιατρών ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι «κατ’ αρχάς η απεργία δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό. Θα έχω σε λίγο και τα ποσοστά συμμετοχής που είναι πάρα πολύ χαμηλά. Τα νοσοκομεία λειτουργούν κανονικά, για όσους μας ακούνε και σήμερα δεν επηρεάζεται η λειτουργία τους από την απεργία».

Σε ερώτηση αν οι γιατροί των νοσοκομείων έχουν δίκιο σε κάποια από τα αιτήματά τους ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «σίγουρα σε κάποια μπορεί να έχουν δίκιο. Ο καθένας σε κάποια μπορεί να έχει δίκιο. Δηλαδή όταν λένε ένα σύνθημα ‘δώσε περισσότερα λεφτά για την Υγεία’ δεν είναι άδικο αυτό. Καλό είναι. Και εγώ θα ήθελα να δώσουμε περισσότερα λεφτά για την Υγεία. Ποιος θα διαφωνήσει αυτό; Το θέμα είναι αν υπάρχουν τα λεφτά που ζητάνε».

Και συνέχισε: «Η βασική μου διαφωνία και ο λόγος που καμιά φορά τους λέω ‘συμμορία της μιζέριας’ είναι ότι έχουν μόνο διεκδικήσεις χωρίς ποτέ να αναγνωρίζουν τα καλά. Έχει δώσει ο Μητσοτάκης περισσότερα λεφτά για την Υγεία από προηγούμενο άλλον Πρωθυπουργό; Η απάντηση είναι ναι. Αυτό δεν το αναγνωρίζουν».

«Το 2019 για το ΕΣΥ τα 127 νοσοκομεία ξοδεύαμε από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 1, 59 δισ. και το 2025 ξοδεύουμε 3,12 δισ. Είναι πάνω από 100% αύξηση. Νομίζω είναι σημαντική αύξηση αυτή», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Όποιος ξέρει τα της Υγείας ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Εγώ έχω υπάρξει υπουργός και πριν από 10, 12 χρόνια και ξέρω πάρα πολύ καλά πώς ήταν το ΕΣΥ τότε και πώς είναι σήμερα. Δεν έχει καμία σχέση σήμερα. Είναι πολύ καλύτερο από ό,τι τότε και αυτό δεν αναγνωρίζεται», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Παράλληλα για τις αντιδράσεις των βουλευτών της ΝΔ για το θέμα των ΕΛΤΑ ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι «οι βουλευτές αντέδρασαν και καλώς αντέδρασαν σε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα ενημέρωσης που υπήρξε και σε μία αιφνιδιαστική απόφαση. Σε αυτό αντέδρασαν ορθότατα διότι δεν μπορείς να θεωρείς την ψήφο των βουλευτών δεδομένη, ούτε μπορείς να τους βάζεις ξαφνικά σε σύγκρουση με τους ψηφοφόρους τους χωρίς να έχουν τι να πουν».

«Άρα ο τρόπος που επιχειρήθηκε η εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ ήταν εντελώς λάθος. Για την ακρίβεια θα έλεγα ότι πνίγηκαν εκεί στα ΕΛΤΑ σε μία κουταλιά νερό. Ότι η ουσία της αναδιάρθρωσης είναι σωστή δηλαδή ότι δεν μπορεί να μην γίνει αυτή αναδιάρθρωση σε αυτό δεν διαφωνεί κανένας λογικός άνθρωπος», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.

Και πρόσθεσε: «Η ουσία παραμένει αν θέλεις τα ΕΛΤΑ να μην αγοραστούν “μπιρ παρά” από τον οποιονδήποτε ανταγωνιστή τους πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικά. Για να γίνουν ανταγωνιστικά δεν μπορούν να χάνουν λεφτά».

Σχετικά με την Κρήτη και την οπλοκατοχή ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε: «Αν αυτό που με ρωτάτε είναι πρέπει να καταργηθεί η δυνατότητα κάποιος να παίρνει νόμιμη οπλοφορία, όχι εγώ θέλω να την έχει αυτή τη δυνατότητα. Νόμιμη οπλοκατοχή τι σημαίνει; Ότι ξέρεις ποιος το έχει, ξέρεις τι όπλο είναι, αν πυροβολήσει αυτό το όπλο μπορείς να το βρεις και να φτάσεις στον ιδιοκτήτη του οπότε δεν μπορεί να γίνει εγκληματική ενέργεια με αυτό το όπλο χωρίς να τιμωρηθεί ο υπεύθυνος. Νόμιμη οπλοκατοχή σημαίνει τάξη. Αν απαγορεύσεις την νόμιμη οπλοκατοχή τι θα γίνει; Θα έχεις μόνο παράνομη οπλοκατοχή. Η παράνομη οπλοκατοχή οδηγεί στο έγκλημα».

«Εγώ είμαι υπέρ του αμερικανικού μοντέλου. Ποτέ δεν άλλαξα άποψη στη ζωή μου», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.

Ειδικότερα για τη Κρήτη ανέφερε ότι «η κυβέρνηση έχει μιλήσει για αφοπλισμό. Σας είπα κάθε τι παράνομο δεν πρέπει να υπάρχει. Το πρόβλημα στη Κρήτη δεν είναι οι νόμιμες 12.000 άδειες. Το πρόβλημα στη Κρήτη είναι ότι έχουν όλοι όπλα αδήλωτα. Σε αυτό κανείς δεν είναι υπέρ και σίγουρα όχι εγώ».

Σε ερώτηση αν έχουν προκληθεί εντάσεις ανάμεσα σε υπουργούς για το θέμα των ΕΛΤΑ ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι «εγώ παγίως δεν σχολιάζω παραπολιτικά. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι να υπάρχει κανένα πρόβλημα στις σχέσεις Χατζηδάκη – Πιερρακάκη. Έχω μιλήσει και με τους δύο και χθες και προχθές, μια χαρά αγαπημένοι είναι».

«Τώρα ότι ένα θέμα μπορεί να πάρει και αρνητική τροπή ναι στη ζωή και στη πολιτική μπορεί να πάρει και αρνητική τροπή. Σας είπα στην προκειμένη περίπτωση βρεθήκαμε όλοι προ τετελεσμένων γιατί δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει από την αρχή. Αυτό προκάλεσε και στην κοινή γνώμη εύλογες ανησυχίες (…) και σε όλους αλλά δεν βλέπω εγώ κανένα θέμα μεταξύ των υπουργών. Πιστεύω ότι για άλλη μία φορά μεγιστοποιούμε ασήμαντα ζητήματα», είπε υπουργός Υγείας.

«Η κυρία Καρυστιανού από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα – δεν ξέρω αν κάτι μου έχει διαφύγει – δεν έχει διαψεύσει αυτά που είπε ο κ. Καραχάλιος. Εδώ όμως το πράγμα έχει την εξής δυσκολία. Είναι άλλη η αντιμετώπιση της κυρίας Καρυστιανού ως υποψηφίας σε ένα κόμμα και άλλη η αντιμετώπιση της κυρίας Καρυστιανού ως μίας εκ των (σ.σ. συγγενών) των θυμάτων των Τεμπών. Δεν μπορεί να είναι η ίδια. Νομίζω οφείλει για λόγους εντιμότητας και αξιοπρέπειας να ξεκαθαρίσει τη θέση της» τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Αν θέλει να γίνει πολιτικό πρόσωπο, εγώ της το εύχομαι. Κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί να έχει αυτή την επιθυμία και σίγουρα κάθε Έλληνας πολίτης έχει αυτό το δικαίωμα. Εάν έχει αυτή την επιθυμία και θέλει να ασκήσει αυτό της το δικαίωμα είναι απολύτως καλοδεχούμενη στην πολιτική κονίστρα και να το κάνει, να το ανακοινώσει, να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και από εκεί και πέρα να απαντάει ο ένας στον άλλον ως πολιτικοί αντίπαλοι», σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

«Εάν δεν θέλει να κάνει το κόμμα πάλι να το ξεκαθαρίσει, ώστε να γνωρίζουμε ότι η κυρία αυτή είναι ένα από τα θύματα και να αντιμετωπίζεται με την δέουσα επιμέλεια ως ένα θύμα. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει η κυρία Καρυστιανού πια είναι να μένει στο ενδιάμεσο. Αυτό πρέπει να το σταματήσει γιατί αρχίζει να γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο για τη Δημοκρατία. Την παρακαλώ και εγώ πάρα πολύ να ξεκαθαρίσει τη θέση της», υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει κόμμα είναι δεδομένο. Δεν παραιτείσαι από τη Βουλή για να μην κάνεις κόμμα. Παραιτείσαι από τη Βουλή για να κάνεις κόμμα. Δεν υπάρχει κανένα βιβλίο που θα βγει στη δημοσιότητα. Υπάρχει ένα προεκλογικό φυλλάδιο. Το εξώφυλλο είναι το πρόσωπο του. Το περιεχόμενο του είναι το μανιφέστο του για την νέα πολιτική του προσπάθεια. Δεν έχει ενδιαφέρον ιστορικό», κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

Πηγή: real.gr