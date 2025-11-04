Γ. Στουρνάρας: Η μεταποίηση μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία

Με στοχευμένες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα μπορεί να μετατρέψει τη μεταποίηση σε κινητήριο μοχλό ανάπτυξης, απασχόλησης και τεχνολογικής αναβάθμισης, υποστήριξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας σε ημερίδα που συνδιοργανώνουν το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, η Πρωτοβουλία «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με θέμα «Προκλήσεις και ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία: η συμβολή της μεταποιητικής βιομηχανίας»

Όπως ανέφερε ο ίδιος, παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, η ελληνική μεταποίηση εξακολουθεί να υστερεί έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για ένα πιο στοχευμένο και συνεκτικό στρατηγικό πλαίσιο.

«Η μεταποίηση αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων ετών», ανέφερε ο διοικητής της ΤτΕ παραθέτοντας τα πρόσφατα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του μεταποιητικού τομέα, καθώς η συμβολή της στο ΑΕΠ από το 7,8% που ήταν το 2019 αυξήθηκε στο 9,1% το 2024. Παράλληλα, το 2024 η ελληνική βιομηχανία σημείωσε μια από τις πιο θετικές επιδόσεις των τελευταίων ετών, συμβάλλοντας περισσότερο από κάθε άλλον κλάδο στην αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας.

Τα τελευταία χρόνια η επενδυτική δραστηριότητα στη βιομηχανία έχει ενισχυθεί σημαντικά, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης. Την περίοδο 2018-24 πραγματοποιήθηκαν σωρευτικά επενδύσεις άνω των 36 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από το ήμισυ κατευθύνθηκε στη μεταποίηση, ενώ το μερίδιο της βιομηχανίας στις συνολικές επενδύσεις αυξήθηκε στο 18,8% το 2024, από μονοψήφια ποσοστά πριν από την κρίση. Παράλληλα, οι βιομηχανικές εξαγωγές ενισχύθηκαν αισθητά την περίοδο 2017-24, αυξάνοντας και το μερίδιό τους στις συνολικές εξαγωγές αγαθών και διευρύνοντας τον εξαγωγικό προσανατολισμό της μεταποίησης. Ειδικότερα, οι βιομηχανικές εξαγωγές αυξήθηκαν από περίπου 28 δισ. ευρώ το 2017 σε περίπου 49 δισ. ευρώ το 2024, με το μερίδιό τους στις συνολικές εξαγωγές να φθάνει το 71% (από 67%). Επιπλέον, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία, με εντυπωσιακή ανθεκτικότητα απέναντι στις διαδοχικές κρίσεις της τελευταίας περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης ανέκαμψε ισχυρά μετά το 2020, καταγράφοντας θετικές ετήσιες μεταβολές για τα περισσότερα τρίμηνα από το 2021 και μετά, καθώς η μεταποίηση ωφελήθηκε από την ανάκαμψη της ζήτησης και τις εξαγωγές, παρότι το 2025 παρατηρείται ήπια επιβράδυνση λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Στουρνάρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ