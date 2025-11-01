MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φθάνει σήμερα στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Απόψε η πρώτη δεξίωση με dress code, κοκτέιλ και χορό

THESTIVAL TEAM

Στην Αθήνα προκειμένου να αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά της φτάνει σήμερα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με ιδιωτική πτήση, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της νέας Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

Να σημειωθεί ότι προς τιμή της έχει προγραμματιστεί εκδήλωση σήμερα στην οποία δεν έχει ακόμα «κλειδώσει» αν θα παραβρεθεί η ίδια στη συνάντηση γνωριμίας την οποία διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελληνοισραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας (16:30μμ) που βρίσκεται πολύ κοντά στην πρεσβευτική κατοικία στους Αμπελόκηπους. Για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα μιλήσει η ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας και φίλη της Ελένη Μπούση.

Το βράδυ του Σαββάτου η Γκιλφόιλ θα αναλάβει ρόλο οικοδέσποινας σε μια γιορτή για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Η βραδιά, για την οποία απαιτείται επίσημο ένδυμα, ξεκινάει στις 19.00 με κοκτέιλ, συνεχίζεται με την τελετή και το δείπνο, ενώ για το δίωρο 10 με 12 έχει προγραμματιστεί χορός.

Την Κυριακή το βράδυ στις 21:00 θα βρεθεί στο Κέντρο Αθηνών, στο πάρτι που διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός προς τιμήν της. Τον γνώρισε στο Λονδίνο, σε φιλανθρωπική εκδήλωση, ενθουσιάστηκε με τα τραγούδια του, χόρεψαν μαζί.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

