Φάμελλος: Η σύμβαση με την Chevron αφήνει περιθώρια για αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας

Με επίθεση στον πρωθυπουργό για τη στάση έναντι του πολέμου στο Ιράν ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή για τη νομοθετική κύρωση των συμφωνιών με τη Chevron ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συμφωνία αφήνει περιθώρια για αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και από τρίτους, και συνολικά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι λειτουργεί σαν «πλασιέ συμφερόντων».

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ακόμα καταδικάσει την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και την παράνομη επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ. Αυτός όμως είναι ο τραμπισμός, η υποκατάσταση του διεθνούς δικαίου από τον κανόνα του ισχυρού», ανέφερε ο κ. Φάμελλος και επανέλαβε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ: «Η Ελλάδα δεν έχει καμία θέση σε αυτόν τον πόλεμο. Καμία εμπλοκή της Ελλάδας. Καμία εμπλοκή των αμερικανικών βάσεων που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος σε πολεμικές επιχειρήσεις, όπως ακριβώς έπραξε η Ισπανία».

Όσον αφορά την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο ξεκαθάρισε ότι «είναι αυτονόητη η στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία και η αμυντική συνδρομή». Ζήτησε, δε, τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική, όχι “ΙΧ εξωτερική πολιτική”».

Σχετικά με το νομοσχέδιο για τις συμβάσεις σημείωσε ότι αποδεικνύει μία αλλοπρόσαλλη και επικίνδυνη πολιτική. «H κυβέρνηση είναι ο καλύτερος πλασιέ των μεγάλων εταιρειών και ουδόλως την ενδιαφέρει πώς θα επιβιώσουν τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Η ΔΕΗ είναι το καλύτερο παράδειγμα. Την ιδιωτικοποιήσατε, πρωταγωνιστεί στην ακρίβεια, θα έχει 2 δισεκατομμύρια κέρδη το 2025, καθαρή κλοπή, ενώ δεν έχετε καταφέρει να λύσετε το θέμα του κόστους ενέργειας για την ελληνική βιομηχανία, ούτε για τους αγρότες, ούτε για τα νοικοκυριά», τόνισε.

Για την σημερινή κύρωση των συμφωνιών επεσήμανε: «Μας είπατε ότι οι συμβάσεις είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Και το 2019 οι συμβάσεις της ΕΧΧΟΝ τι ήταν; Αλλά γιατί εδώ και επτά χρόνια δεν προχωρήσατε τις ώριμες παραχωρήσεις; “Ξυπνήσατε” τώρα με την τραμπική επιστροφή υπέρ των εξορύξεων. Και κάνετε τα πάντα για να υπερασπιστείτε τα κέρδη λίγων αμερικανικών εταιρειών. Ή γαλλικών όπως φαίνεται ότι θα κάνετε με την άλλη απαράδεκτη επιλογή υπέρ της πυρηνικής ενέργειας, παρότι και για αυτό το θέμα αποκλείσατε, επίσης, κάθε ενδεχόμενο το 2021 ρητά με δήλωση του ίδιου του Μητσοτάκη. Απόλυτη και επικίνδυνη ασυνέπεια, αρκεί να κερδίζουν οι φίλοι σας εις βάρος όμως της χώρας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αμφισβήτησε και τα πιθανά μελλοντικά οφέλη: «Και τώρα μας μιλάτε για μελλοντικές εξορύξεις, για να έχουν οι αμερικανικές και ιδιωτικές εταιρείες έσοδα μετά από μία δεκαετία, αν βρεθεί τίποτα. Ψέματα είναι και οι μεγάλες υποσχέσεις για έσοδα, ανάπτυξη και γεωπολιτική ενδυνάμωση. Η δραστική μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ αποκλείει οποιαδήποτε πιθανό μελλοντικό οικονομικό όφελος, γιατί, αν βρεθεί και αν αντληθεί κάτι και αν υπάρχει ενδιαφέρον αγοράς, θα το αγοράζουμε στις διεθνείς τιμές. Πού στηρίζεται, λοιπόν, η υπόσχεση για φθηνότερη ενέργεια;». Απευθυνόμενος, δε, προς τον αρμόδιο υπουργό είπε: «Σας είπα κύριε Παπασταύρου, σε μία κυβέρνηση διαφθοράς προωθείτε τα συμφέροντα του Τραμπ και των αμερικανικών εξορυκτικών εταιρειών δίχως ολοκληρωμένο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό».

Στο επιχείρημα της κυβέρνηση ότι «αυτές οι συμβάσεις άπτονται και διασφαλίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας» απάντησε: «Επειδή έχετε αποτύχει και καθυστερήσει με τη διπλωματία να προχωρήσετε το θέμα καθορισμού της ΑΟΖ – και πώς να το πετύχετε εφόσον δεν τολμάτε να μιλήσετε για το διεθνές δίκαιο, θέλετε να το αναθέσουμε αυτό σε έναν ενεργειακό κολοσσό; Ενώ ταυτόχρονα αναιρείτε αυτό το επιχείρημα, εισάγοντας το άρθρο 30.3 στις συμβάσεις, που αφήνει περιθώρια για αμφισβήτηση και από τρίτους των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας; Μας μιλάτε για κυριαρχικά δικαιώματα εσείς που μας οδηγήσατε στη διακοπή των ερευνών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, έξω από την Κάσο, δίχως εξήγηση μέχρι σήμερα; Ενώ διαβάζουμε ότι υπήρξε και παρενόχληση σε έργο οπτικών ινών μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας;».

Ακολούθως, κατέθεσε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την ενεργειακή ασφάλεια: «Και αν θέλετε να ενισχύσετε την ενεργειακή ασφάλεια, επενδύστε αποφασιστικά με διαφάνεια στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στην αποθήκευση ενέργειας, στις διασυνδέσεις των δικτύων, στην εξοικονόμηση και στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Δώστε χώρο και στηρίξετε στις ενεργειακές κοινότητες. Ενισχύστε την αυτοπαραγωγή για αγρότες και επιχειρήσεις».

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε και στα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια: «Την ίδια στιγμή, τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ακρίβεια δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Με τα μέτρα που προτείνετε, η ακρίβεια, ιδιαίτερα στα καύσιμα, θα συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αν θέλετε πραγματικά να μειωθούν οι τιμές, σας προτείνουμε δραστικές λύσεις:

– Πλαφόν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στη διύλιση.

– Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα κατώτερα ευρωπαϊκά επίπεδα.

– Ρύθμιση της αγοράς με δημόσια ΔΕΗ και ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου στα ΕΛΠΕ.

– Πραγματικοί και αυστηροί έλεγχοι στην αγορά και αυστηρές κυρώσεις σε όσους αισχροκερδούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ