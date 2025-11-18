MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευλογιά στα αιγοπρόβατα: Έρχεται πρωτοβουλία στήριξης των πληγέντων κτηνοτρόφων

|
THESTIVAL TEAM

Πρωτοβουλία στήριξης των κτηνοτρόφων που έχασαν τα αιγοπρόβατά τους από την ευλογιά προανήγγειλε σήμερα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ertnews.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως «θα υπάρξει πρωτοβουλία από την κυβέρνηση ώστε ως το τέλος του έτους να υπάρξει στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων που έχασαν ζώα (σ.σ. Αιγοπρόβατα) λόγω της ευλογιάς. Θα είναι ανάλογη των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσει δυνατότητα στήριξης μέχρι την αναπλήρωση των κοπαδιών τους. Τα χρήματα θα είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε προχθές, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί συνολικά 408.595 ζώα.

Σύμφωνα με σχετική νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης προβλέπεται άμεση αποζημίωση στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά.

Βάση αυτής εξαιρούνται -της αποζημίωσης- όσοι έκαναν παράνομο εμβολιασμό ή δεν τήρησαν μέτρα βιοασφάλειας. Οι αποζημιώσεις είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες, δεν συμψηφίζονται και δεν υπολογίζονται σε εισοδηματικά όρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

“Κοινωνία χωρίς φόβο – Ζωή με σεβασμό”: Εκδήλωση του Δήμου Καλαμαριάς σήμερα για την πρόληψη της βίας και του εκφοβισμού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Πάτρα: Σοκαριστική καταγγελία για βιασμό 12χρονης από 16χρονο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Σε ποια θέση της παγκόσμιας κατάταξης έκλεισαν το 2025 Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Τουρκία: 11 συλλήψεις μετά τον θάνατο των τριών ανθρώπων από δηλητηρίαση στο ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν δύο Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12 ώρες πριν

Εντός του 2027 οι πρώτες συναλλαγές με ψηφιακό ευρώ