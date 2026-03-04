MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει ο Δημήτρης Κουτσούμπας ότι πολεμικά drone κατευθύνονταν στην Ελλάδα – “Θέμα ημερών” να γίνουμε στόχος αντιποίνων

|
THESTIVAL TEAM

Εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης στη διαχείριση του πολέμου βλέπει ο Δημήτρης Κουτσουμπας, ο οποίος επιμένει ότι drone κατευθύνθηκαν και προς την Ελλάδα και συγκεκριμένα προς τη Σούδα και το Ακρωτήρι.

Μιλώντας στο Action24 το βράδυ της Τετάρτης ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε χαρακτηριστικά: «Είπα την πληροφορία που είχα η οποία είναι έγκυρη ότι τα 4 drone που κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο και την Ελλάδα, τα δυο αφορούσαν Σούδα και τα δυο Ακρωτήρι».

«Υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας και ακολούθησε η απόφαση για αποστολή των πάτριοτ στην Κάρπαθο. Αυτή είναι η ουσία και εδώ μπορεί να βγάλει κανείς τα συμπεράσματα του».

«Το Ιράν έχει πει ότι είναι στόχος αντιποίνων όλες οι βάσεις. Είναι θέμα ημερών και όσο εμπλεκόμαστε να γίνουν στόχοι. Οι βάσεις, όχι η Ελλάδα γίνονται στόχος αντιποίνων. Αυτό θα γίνει χειρότερο αν γενικευθεί το μπουρλότο στη Μέση Ανατολή» τόνισε.

Δημήτρης Κουθτσούμπας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: Δεν έχει κατατεθεί καμία υπογραφή για δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ αλλά μια λίστα με ονόματα

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Μαίρη Συνατσάκη: Είμαι σε μια φάση που ακούω τα αρνητικά σχόλια, χωρίς να ζορίζομαι ψυχικά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Νίκος Βεζυρτζής: Με τον Τρινκιέρι να εκπληρώσουμε τους στόχους μας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 55χρονος είχε 68 σκύλους σε άθλιες συνθήκες σε αυτοσχέδιο καταφύγιο ζώων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Βασίλης Μπισμπίκης: Πέρασα ένα κοµµάτι σκληρής αλητείας, αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο