Επιμένει ο Δημήτρης Κουτσούμπας ότι πολεμικά drone κατευθύνονταν στην Ελλάδα – “Θέμα ημερών” να γίνουμε στόχος αντιποίνων

Εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης στη διαχείριση του πολέμου βλέπει ο Δημήτρης Κουτσουμπας, ο οποίος επιμένει ότι drone κατευθύνθηκαν και προς την Ελλάδα και συγκεκριμένα προς τη Σούδα και το Ακρωτήρι.

Μιλώντας στο Action24 το βράδυ της Τετάρτης ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε χαρακτηριστικά: «Είπα την πληροφορία που είχα η οποία είναι έγκυρη ότι τα 4 drone που κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο και την Ελλάδα, τα δυο αφορούσαν Σούδα και τα δυο Ακρωτήρι».

«Υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας και ακολούθησε η απόφαση για αποστολή των πάτριοτ στην Κάρπαθο. Αυτή είναι η ουσία και εδώ μπορεί να βγάλει κανείς τα συμπεράσματα του».

«Το Ιράν έχει πει ότι είναι στόχος αντιποίνων όλες οι βάσεις. Είναι θέμα ημερών και όσο εμπλεκόμαστε να γίνουν στόχοι. Οι βάσεις, όχι η Ελλάδα γίνονται στόχος αντιποίνων. Αυτό θα γίνει χειρότερο αν γενικευθεί το μπουρλότο στη Μέση Ανατολή» τόνισε.