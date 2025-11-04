ΕΟ ΚΚΕ: Το “κρυφτούλι” των κοινών ευθυνών ΕΕ-κυβέρνησης για τον ΑΤΑΚ, αφήνει ξεκρέμαστους τους βιοπαλαιστές αγρότες και αποτελεί κίνδυνο για τις ενισχύσεις τους

Ο επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων Christophe Hansen, με την απάντησή του στην ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του κόμματος Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, «για να μην αποτελεί προϋπόθεση η δήλωση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες, αποδεικνύει ότι για την ΕΕ τα προβλήματα των αγροτών είναι ψιλά γράμματα» αναφέρει η ΕΟ του ΚΚΕ και προσθέτει:

«Περιφρονεί πλήρως το αίτημα των παραγωγών να μην θεωρείται υποχρεωτική η δήλωση του ΑΤΑΚ για την καταβολή επιδοτήσεων και να λαμβάνουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται με βάση την πραγματική παραγωγή τους και το πραγματικό κτηνοτροφικό τους κεφάλαιο. Αποφεύγει επιδεικτικά να απαντήσει στην ουσία του προβλήματος καθώς το αντιμετωπίζει ως ζήτημα τεχνικής εφαρμογής και αποποιείται κάθε ευθύνη για τα αδιέξοδα στα οποία έχουν οδηγηθεί χιλιάδες βιοπαλαιστές».

«Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή, επικαλούμενη τη “διακριτική ευχέρεια” των κρατών-μελών, ουσιαστικά αποκαλύπτει ότι η επιβολή του ΑΤΑΚ αποτελεί επιλογή της ίδιας της κυβέρνησης της ΝΔ, παρά τα προσχήματα που εξακολουθεί να επικαλείται ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης ότι πρόκειται για “ευρωπαϊκή υποχρέωση”. Έτσι, “αδειάζει” την κυβέρνηση της ΝΔ, και φανερώνει ότι ΕΕ και κυβέρνηση με το “κρυφτούλι” των κοινών ευθυνών τους υπηρετούν χέρι-χέρι την αντιλαϊκή πολιτική της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που στραγγαλίζει τους βιοπαλαιστές παραγωγούς, ανοίγοντας δρόμο για τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια. Άλλωστε, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί από τη συζήτηση στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το μέτρο του ΑΤΑΚ, δηλαδή της δήλωσης Ε9, όχι μόνο δεν απέτρεψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά σε όλες σχεδόν τις παράνομες αιτήσεις για επιδότηση είχε καταχωρηθεί δήλωση του ΑΤΑΚ».

«Από αυτό το παιχνίδι συγκάλυψης και μετακύλισης ευθυνών ανάμεσα στην κυβέρνηση και την ΕΕ, οι μόνοι που μένουν ξεκρέμαστοι είναι οι βιοπαλαιστές παραγωγοί. Γιατί αυτοί είναι που κινδυνεύουν να χάσουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται και να πληρώσουν οι ίδιοι τις συνέπειες μιας πολιτικής που τους ξεκληρίζει, κι ενώ έχει κηρυχθεί στάση πληρωμών στις επιδοτήσεις τους, εξαιτίας του σκανδάλου ρεμούλας του ΟΠΕΚΕΠΕ με ευθύνη υπουργών της κυβέρνησης της ΝΔ και των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο έδαφος της σάπιας ΕΕ και της ΚΑΠ της» επισημαίνει η ΕΟ του ΚΚΕ και καταλήγει:

«Οι αγρότες έχουν όλα τα δίκια με το μέρος τους όταν μέσα από την οργάνωσή τους και τη συσπείρωσή τους στους συλλόγους και τις ομοσπονδίες τους, κλιμακώνουν τον αγώνα τους με αίτημα να λάβουν χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση τις ενισχύσεις που δικαιούνται, χωρίς την προϋπόθεση του ΑΤΑΚ. Να μην πληρώσουν οι ίδιοι τα πρόστιμα και όλα τα σπασμένα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο φύτρωσε στο έδαφος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ, αλλά όσοι πραγματικά φταίνε και εμπλέκονται σε αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ