Ελληνική Λύση: Ο νεοδημοκράτης “Φραπές” προσέβαλε τη Βουλή ενώ διαβεβαίωνε ότι θα προσέλθει στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο νεοδημοκράτης “Φραπές” προσέβαλε την ελληνική Βουλή, ενώ στα τηλεοπτικά παράθυρα παρίστανε τον “άνετο”, απειλούσε και διαβεβαίωνε ότι θα προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, μετά την άρνηση του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Ξυλούρη, να προσέλθει σήμερα για να καταθέσει.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος «αυτή είναι η ΝΔ και οι “γαλάζιες ακρίδες”, που λεηλατούν κάνοντας τους “λεβέντες” και όταν καλούνται να λογοδοτήσουν, κρύβονται πίσω από ασυλίες και “παράθυρα” των νόμων. Όσο και να κρύβονται, εμείς που τους αποκαλύψαμε, θα τους πάμε μέχρι τέλους», επισημαίνει η Ελληνική Λύση.