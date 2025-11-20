MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνική Λύση: Ο νεοδημοκράτης “Φραπές” προσέβαλε τη Βουλή ενώ διαβεβαίωνε ότι θα προσέλθει στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Ο νεοδημοκράτης “Φραπές” προσέβαλε την ελληνική Βουλή, ενώ στα τηλεοπτικά παράθυρα παρίστανε τον “άνετο”, απειλούσε και διαβεβαίωνε ότι θα προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, μετά την άρνηση του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Ξυλούρη, να προσέλθει σήμερα για να καταθέσει.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος «αυτή είναι η ΝΔ και οι “γαλάζιες ακρίδες”, που λεηλατούν κάνοντας τους “λεβέντες” και όταν καλούνται να λογοδοτήσουν, κρύβονται πίσω από ασυλίες και “παράθυρα” των νόμων. Όσο και να κρύβονται, εμείς που τους αποκαλύψαμε, θα τους πάμε μέχρι τέλους», επισημαίνει η Ελληνική Λύση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποχώρησε η αντιπολίτευση από την Εξεταστική

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 16χρονης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 5 ώρες πριν

“Ψηφίζαμε ΠΑΣΟΚ, όταν πέθανε ο Αντρέας πέθανε και το ΠΑΣΟΚ” κατέθεσε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο “Χασάπης”

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 24 ώρες πριν

Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας στο Νεστόριο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Κυρ. Βελόπουλος: Εικόνες κατάντιας στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Μετρό Θεσσαλονίκης: Απομακρύνονται οι λαμαρίνες από τους σταθμούς στην Καλαμαριά