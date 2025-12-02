Ελλ. Λύση: Προειδοποιούμε τον κ. Χρυσοχοΐδη να μην τολμήσει να απλώσει χέρι σε Έλληνα αγρότη

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, με την Ελληνική Λύση να εξαπολύει σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στην ανακοίνωσή του το κόμμα καταγγέλλει τις προειδοποιήσεις περί καταστολής και κάνει λόγο για προσπάθεια εκφοβισμού των αγροτών, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές εντείνουν την ένταση.

«Οι απειλές από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για βίαιη καταστολή των αγροτικών κινητοποιήσεων, είναι ο ορισμός της καθεστωτικής τρομοκρατίας. Προειδοποιούμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη να μην τολμήσει να απλώσει χέρι σε Έλληνα αγρότη. Η βία φέρνει βία και το τελευταίο που χρειάζεται η πατρίδα μας, είναι τα παιδιά των Ελλήνων (αστυνομικοί) να χτυπούν τους πατεράδες και τα αδέρφια τους (αγρότες) για να διασωθεί το καθεστώς Μητσοτάκη. Στείλτε τους αστυνομικούς να συλλάβουν τις γαλάζιες ακρίδες και όχι να χτυπήσουν τους Έλληνες αγρότες», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.