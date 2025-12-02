MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλ. Λύση: Προειδοποιούμε τον κ. Χρυσοχοΐδη να μην τολμήσει να απλώσει χέρι σε Έλληνα αγρότη

|
THESTIVAL TEAM

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, με την Ελληνική Λύση να εξαπολύει σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στην ανακοίνωσή του το κόμμα καταγγέλλει τις προειδοποιήσεις περί καταστολής και κάνει λόγο για προσπάθεια εκφοβισμού των αγροτών, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές εντείνουν την ένταση.

«Οι απειλές από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για βίαιη καταστολή των αγροτικών κινητοποιήσεων, είναι ο ορισμός της καθεστωτικής τρομοκρατίας. Προειδοποιούμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη να μην τολμήσει να απλώσει χέρι σε Έλληνα αγρότη. Η βία φέρνει βία και το τελευταίο που χρειάζεται η πατρίδα μας, είναι τα παιδιά των Ελλήνων (αστυνομικοί) να χτυπούν τους πατεράδες και τα αδέρφια τους (αγρότες) για να διασωθεί το καθεστώς Μητσοτάκη. Στείλτε τους αστυνομικούς να συλλάβουν τις γαλάζιες ακρίδες και όχι να χτυπήσουν τους Έλληνες αγρότες», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Αγρότες: Άνοιξε το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Miley Cyrus: Αρραβωνιάστηκε με τον μουσικό Maxx Morando

ΖΩΔΙΑ 1 λεπτό πριν

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν οικονομική αφθονία έως τις 7 Δεκεμβρίου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Δήμητρα Ματσούκα: Δεν εμφανίστηκε στη δίκη της για επικίνδυνη οδήγηση – Στις 12:30 η απόφαση

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης