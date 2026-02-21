MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλ. Λύση: Όσο τα ΜΜΕ ασχολούνται με τηλεπερσόνες και “τηλεϋπουργούς”, τόσο εμείς θα επιμένουμε στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων του ελληνικού λαού

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Όσο τα ΜΜΕ ασχολούνται με τηλεπερσόνες και “τηλεϋπουργούς” που ζουν και τρέφονται μόνο από την δημοσιότητα, τόσο η Ελληνική Λύση θα επιμένει στην σοβαρή πολιτική και στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων του ελληνικού λαού. Αφήνουμε λοιπόν τον “τηλεϋπουργό” και τα υπόλοιπα κόμματα στον “κόσμο” τους και κυρίως, στη δήθεν “κόντρα” τους καθώς εμείς πολιτευόμαστε για το καλό του ελληνικού λαού και μόνο», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

