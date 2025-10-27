MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελένη Ράπτη στη μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης: “Με τη νέα γενιά μπροστά”

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Έλενα Ράπτη, παρευρέθηκε σήμερα στη μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, σε μια ημέρα τιμής, μνήμης και υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες.

Σε δήλωσή της, η Υφυπουργός ανέφερε: «Βλέποντας τα παιδιά μας να παρελαύνουν, νιώθουμε ότι οι αξίες της ελευθερίας, της ενότητας και της πατρίδας παραμένουν ζωντανές και δυνατές. Συγχαρητήρια σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους. Με τη νέα γενιά μπροστά, συνεχίζουμε με πίστη, αισιοδοξία και ελπίδα για το αύριο.»

