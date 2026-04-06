Έλενα Ράπτη: Ξεκινά το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς”

Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου φιλοξενήθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Η Έλενα Ράπτη παρουσίασε το πρόγραμμα «Σήμα Διαφορετικότητας», το οποίο αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα ως προς τις πολιτικές και τις πρακτικές τους για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη στον χώρο εργασίας. Οι επιχειρήσεις αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και, εφόσον τα πληρούν, λαμβάνουν το «Σήμα Διαφορετικότητας» ως αναγνώριση καλών πρακτικών και υπεύθυνης εταιρικής κουλτούρας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο, όπως υπογράμμισε, σύντομα τίθεται σε καθολική εφαρμογή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στήριξη της οικογένειας και ιδιαίτερα στη διευκόλυνση των μητέρων να επιστρέψουν στην εργασία τους. Το πρόγραμμα αφορά στη φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, είτε στην οικογενειακή εστία είτε στον χώρο του επιμελητή, κατόπιν συμφωνίας με τον γονέα.

Κατά την παρουσίασή της, η Υφυπουργός σημείωσε ότι η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος υλοποιήθηκε σε 62 Δήμους, με 925 συμφωνητικά. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, μητέρες, φοιτήτριες μητέρες, αλλά και άνεργες εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ (για διάστημα έως τριών μηνών). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης πατέρες που ασκούν αποκλειστική γονική μέριμνα, καθώς και κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η αποκλειστική επιμέλεια με δικαστική απόφαση.

Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, προβλέπεται ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 24.000 ευρώ για ένα παιδί και έως 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και σε 300 ευρώ για εργαζόμενους μερικής απασχόλησης ή για ανέργους έως τριών μηνών. Παράλληλα, η κα Ράπτη εξήγησε τη διαδικασία που απαιτείται για όσους επιθυμούν να εγγραφούν ως επιμελητές στο πρόγραμμα.