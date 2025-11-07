MENOY

Έλενα Ράπτη: Συνεχίζουμε με στόχο μια αγορά εργασίας που δίνει ίσες ευκαιρίες και δίκαιη αμοιβή για όλους

THESTIVAL TEAM

Η υφυπουργός, ως αρμόδια για την Ισότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, συμμετείχε στο 2ο Εργαστήριο Διαβούλευσης του έργου FAIR PAY, μια σημαντική πρωτοβουλία που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ, την οργάνωση WHEN και τον ΣΕΓΕ, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην εργασία, στη διαφάνεια στις αμοιβές και στην ορθή εφαρμογή της νέας Οδηγίας 2023/970 της ΕΕ για την εξάλειψη του έμφυλου μισθολογικού χάσματος.

Το έργο FAIR PAY αποτελεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία που στοχεύει να δώσει στα κράτη και στις επιχειρήσεις τα κατάλληλα εργαλεία από καλές πρακτικές και οδηγούς μέχρι πρακτικές λύσεις εφαρμογής ,ώστε η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία να γίνει πραγματικότητα στην πράξη.

Η Υφυπουργός, κατά τον χαιρετισμό της, υπογράμμισε την κρίσιμη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων – Πολιτείας, κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων, ακαδημαϊκού και ερευνητικού κόσμου – για τη διαμόρφωση ενός δίκαιου, εφαρμόσιμου και αποτελεσματικού πλαισίου που προάγει την ισότητα, την ανάπτυξη και τη διαφάνεια και συνεχάρη θερμά όλα τα στελέχη και τους εταίρους του έργου για την άψογη συνεργασία και την ουσιαστική προετοιμασία των εργαστηρίων.

Όπως δήλωσε η κ. Ράπτη: «Συνεχίζουμε, με στόχο μια αγορά εργασίας που δίνει ίσες ευκαιρίες και δίκαιη αμοιβή για όλους».

Έλενα Ράπτη

