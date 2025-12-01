Έλενα Ράπτη: Συνεχίζουμε για μια Ελλάδα όπου η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και η ισότητα είναι δικαίωμα για κάθε γυναίκα

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Έλενα Ράπτη εκπροσώπησε την κυβέρνηση στην επετειακή συνεδρίαση της Βουλής για την παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, παρουσιάζοντας το έργο, τις πολιτικές και τα αποτελέσματα του εθνικού αγώνα για την προστασία των γυναικών από την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.

Η Υφυπουργός τόνισε ότι για το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καθώς και στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η 25η Νοεμβρίου δεν είναι μια απλή παγκόσμια ημέρα. Είναι υπενθύμιση ενός καθημερινού καθήκοντος: να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα που χρειάζεται στήριξη, ασφάλεια και ευκαιρία για μια νέα αρχή.

Έκανε λόγο για ένα ολοκληρωμένο Δίκτυο Δομών που περιλαμβάνει:

την 24ωρη Γραμμή SOS 15900

45 Συμβουλευτικά Κέντρα

20 Ξενώνες

το panicbutton

τα έκτακτα καταλύματα σε συνεργασία με την ΠΟΞ

τη δωρεάν μετακίνηση των θυμάτων με την UBER

τα προγράμματα οικονομικής ενδυνάμωσης με τη ΔΥΠΑ

«Με το δίκτυο αυτό, χτίζεται ένα δίχτυ προστασίας χωρίς αποκλεισμούς, που λειτουργεί αδιάκοπα, δωρεάν και πανελλαδικά», τόνισε.

Παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα για την επένδυση:

• στην ευαισθητοποίηση των νέων, με εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία

• σε μεγάλες καμπάνιες ενημέρωσης στους δημόσιους χώρους και στα ΜΜΜ

• στη συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για αυστηρότερη νομοθεσία, περισσότερη αστυνομική υποστήριξη και αποτελεσματική δικαστική προστασία.

Η Υφυπουργός τόνισε πως «όλες αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν έναν κοινό στόχο: να μην μείνει καμία γυναίκα μόνη. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα, με σχέδιο και με σεβασμό στις γυναίκες που βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν. Συνεχίζουμε για μια Ελλάδα όπου η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και η ισότητα είναι δικαίωμα για κάθε γυναίκα»