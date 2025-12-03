MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Ράπτη: Συνάντηση με τον Βουλευτή Κοζάνης Στάθη Κωνσταντινίδη

|
THESTIVAL TEAM

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη συναντήθηκε μετον Βουλευτή Κοζάνης Στάθη Κωνσταντινίδηστο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις πολιτικές που υλοποιεί το Υπουργείο.

Κατά τη συνάντηση η Υφυπουργός είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά τα προγράμματα και τις δράσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ανάμεσα στα οποία οι «Νταντάδες της Γειτονιάς», το πρόγραμμα «Συμπερίληψη» για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, το Δίκτυο Δομών για τις γυναίκες – θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ αναφέρθηκε επίσης και στην καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Τέλος, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στη βία, τη στήριξη των οικογενειών και τις ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και προτάσεις για δράσεις ενημέρωσης σε σχολεία και νέους

Έλενα Ράπτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Βιβλίο Τσίπρα: Με σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης σήμερα η παρουσίαση της “Ιθάκης”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μητσοτάκης για αγρότες: Κατανοώ τη δυσαρέσκειά τους αλλά οι ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν – Φέτος θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Λέρος: Καταδίωξη ταχύπλοου με 29 μετανάστες – Συνελήφθη 16χρονος Σύριος ως διακινητής

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ποινή 18 μηνών σε 23χρονη για ψευδή καταγγελία βιασμού – Αθώοι οι δύο νεαροί Λαρισαίοι

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Γιώργος Θεοφάνους: Αυτή την εποχή δεν νομίζω ότι είναι ωραία η τηλεόραση