Έλενα Ράπτη: Συνάντηση με τον Βουλευτή Κοζάνης Στάθη Κωνσταντινίδη

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη συναντήθηκε μετον Βουλευτή Κοζάνης Στάθη Κωνσταντινίδηστο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις πολιτικές που υλοποιεί το Υπουργείο.

Κατά τη συνάντηση η Υφυπουργός είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά τα προγράμματα και τις δράσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ανάμεσα στα οποία οι «Νταντάδες της Γειτονιάς», το πρόγραμμα «Συμπερίληψη» για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, το Δίκτυο Δομών για τις γυναίκες – θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ αναφέρθηκε επίσης και στην καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Τέλος, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στη βία, τη στήριξη των οικογενειών και τις ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και προτάσεις για δράσεις ενημέρωσης σε σχολεία και νέους