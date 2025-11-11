Έλενα Ράπτη: Συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη – Τι συζήτησαν

Σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας κ. Έλενας Ράπτη, με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της διατομεακής συνεργασίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη συνεισφορά του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην εκπόνηση του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2025–2030 (ΕΣΔΙΦ) και στη δεύτερη αξιολόγηση της Ελλάδας από τη GREVIO, σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Επιπλέον, αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος για την ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και προστασίας απέναντι στην έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για τη σημασία της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση κουλτούρας ισότητας και σεβασμού.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Έλενα Ράπτη, δήλωσε: «Με κοινό όραμα και σταθερή συνεργασία, εργαζόμαστε για ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που προάγει το σεβασμό, την ισότητα και την ασφάλεια για κάθε παιδί».