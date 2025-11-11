MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Ράπτη: Συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη – Τι συζήτησαν

|
THESTIVAL TEAM

Σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας κ. Έλενας Ράπτη, με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της διατομεακής συνεργασίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη συνεισφορά του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην εκπόνηση του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2025–2030 (ΕΣΔΙΦ) και στη δεύτερη αξιολόγηση της Ελλάδας από τη GREVIO, σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Επιπλέον, αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος για την ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και προστασίας απέναντι στην έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για τη σημασία της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση κουλτούρας ισότητας και σεβασμού.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Έλενα Ράπτη, δήλωσε: «Με κοινό όραμα και σταθερή συνεργασία, εργαζόμαστε για ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που προάγει το σεβασμό, την ισότητα και την ασφάλεια για κάθε παιδί».

Έλενα Ράπτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Αρκαδία: Αστυνομικός μετέφερε ετοιμόγεννη σε νοσοκομείο – Το όχημά της είχε εγκλωβιστεί λόγω της κακοκαιρίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 15 άτομα για ληστείες και απάτες με λεία πάνω από 33.000 ευρώ

ΠΑΙΔΕΙΑ 20 ώρες πριν

Ζαχαράκη για Βορίζια: Κοντά στα παιδιά η διεπιστημονική ομάδα ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών

ΠΑΙΔΕΙΑ 15 ώρες πριν

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πιλοτικό πρόγραμμα χρηματικών βραβείων-υποτροφιών σε επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 39 λεπτά πριν

Εκδήλωση του ΕΒΕΘ για το νέο πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων στο ΓΕΜΗ με ισχύ από το νέο έτος

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Σάκης Τανιμανίδης: Το απρόοπτο στο αεροδρόμιο της Γερμανίας – “Μας είπε ο πιλότος ότι το αεροπλάνο έχει πρόβλημα”