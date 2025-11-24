MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Ράπτη: Συνάντηση με τη Βοηθό του Συνηγόρου Προστασίας του Πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, κ. Κουφονικολακου Θεώνη.

|
THESTIVAL TEAM

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη συναντήθηκε με τη Βοηθό του Συνηγόρου Προστασίας του Πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, κ. Κουφονικολακου Θεώνη, στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας για την ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, που υλοποιούνται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δικτύου Δομών της ΓΓΙΑΔ, με στόχο την ενίσχυση του παιδοκεντρικού χαρακτήρα τους. Η προστασία και η υποστήριξη των παιδιών που ακολουθούν τις εξυπηρετούμενες μητέρες τους είναι προτεραιότητα του Υπουργείου – από την ασφαλή φιλοξενία, μέχρι την πρόσβαση σε ψυχοκοινωνική υποστήριξη και τη διασύνδεση με υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών εντός και εκτός σχολείου. Με εργαλεία προσαρμοσμένα στην ηλικία και στις ανάγκες τους, τα παιδιά μπορούν να μάθουν να αναγνωρίζουν τη βία και την παρενόχληση, να αναπτύσσουν δεξιότητες αυτοπροστασίας και να ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται.

Όπως δήλωσε η Υφυπουργός: «Με συνεργασία και κοινό όραμα, συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας για κάθε παιδί, που είναι άμεσο ή έμμεσο θύμα βίας, γιατί η κοινωνική συνοχή ξεκινά από την ασφάλεια, την ενημέρωση και τη δικαιοσύνη για τα παιδιά».

Έλενα Ράπτη

